बॉल स्टंप्सवर लागला, बेल्सची लाईट सुद्धा पेटली तरी फलंदाज राहिला नॉट आउट, आशिया कपमध्ये नेमकं काय घडलं?

BAN VS SL Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 चा पाचवा सामना हा बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात पार पडला. शेख जायद स्टेडियमवर 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली, आणि त्यांचा हा निर्णय पुढे खूप योग्य ठरल्याचं दिसलं. बांगलादेशचे सुरुवातीचे २ विकेट हे शुन्यावर पडले. तर सुरुवातीचे दोन ओव्हर मेडन सुद्धा राहिले. त्यानंतर मिडल ओव्हर्समध्ये श्रीलंकेचा स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा अप्रतिम गोलंदाजी केली. मात्र या सामन्यात बांगलादेशचा खेळाडू झाकीर अली खूप लकी ठरला. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली, पण त्यातील एक बॉल त्याच्या स्टंपला लागला, बेल्सची लाईट सुद्धा पेटली पण त्यानंतरही तो नॉट आउट राहिला.
बांगलादेशच्या फलंदाजीची पहिली इनिंग सुरु असताना 10 वी ओव्हर श्रीलंकेकडून वानिंदु हसरंगा टाकत होता. त्याच्या ओव्हरच्या तिसरा बॉलवर जाकिर अली स्ट्राईकवर होते. हसरंगाने गुगली बॉल टाकला आणि फलंदाजाला हे समजले नाही आणि तो बीट झाला. बॉल स्टंपवर लागला. बेल्सही पेटल्या पण बेल्स खाली पडल्या नाहीत, ज्यामुळे तो नॉट आउट राहिला. ही घटना पाहून श्रीलंकेचे खेळाडू थोडे आश्चर्यचकित झाले होते.
बांगलादेशने टॉस गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि निर्धारित 20 ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 139 धावा केल्या आणि श्रीलंकेला 140 धावांचे लक्ष्य दिले. झाकीर अली आणि शमीम हुसेन शेवटपर्यंत नॉट आउट राहिला. झाकीर अलीने 34 चेंडूत 2 चौकारांसह नाबाद 41 धावा केल्या. शमीम हुसेनने 34 चेंडूत 1 सिक्स आणि 3 चौकारांसह नाबाद 42 धावा केल्या. श्रीलंकेकडून वानिंदू हसरंगाने सर्वाधिक 2 विकेट्स घेतल्या. तर नुवान तुषारा आणि दुष्मंथा चामीरा यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
श्रीलंका प्लेईंग 11 : पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, चारिथ असलंका, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, दुष्मन दुस्था चमीरा, मथीशा पाथिराना, नुवान तुशारा.
बांगलादेश प्लेईंग 11 : परवेझ हुसेन इमॉन, तन्झिद हसन तमीम, लिटन दास, तौहीद हृदयॉय, जाकेर अली, शमीम हुसेन, महेदी हसन, रिशाद हुसेन, तन्झिम हसन साकिब, शॉरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.
