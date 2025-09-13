English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बॉल स्टंप्सवर लागला, बेल्सची लाईट सुद्धा पेटली तरी फलंदाज राहिला नॉट आउट, आशिया कपमध्ये नेमकं काय घडलं?

BAN VS SL Asia Cup 2025 : बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात आशिया कप 2025 चा पाचवा सामना पार पडला. यात श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली, पण त्यातील एक बॉल त्याच्या स्टंपला लागला, बेल्सची लाईट सुद्धा पेटली पण त्यानंतरही तो नॉट आउट राहिला.

पूजा पवार | Updated: Sep 13, 2025, 11:09 PM IST
बॉल स्टंप्सवर लागला, बेल्सची लाईट सुद्धा पेटली तरी फलंदाज राहिला नॉट आउट, आशिया कपमध्ये नेमकं काय घडलं?
(Photo Credit : Social Media)

BAN VS SL Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 चा पाचवा सामना हा बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात पार पडला. शेख जायद स्टेडियमवर 13 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली, आणि त्यांचा हा निर्णय पुढे खूप योग्य ठरल्याचं दिसलं. बांगलादेशचे सुरुवातीचे २ विकेट हे शुन्यावर पडले. तर सुरुवातीचे दोन ओव्हर मेडन सुद्धा राहिले. त्यानंतर मिडल ओव्हर्समध्ये श्रीलंकेचा स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा अप्रतिम गोलंदाजी केली. मात्र या सामन्यात बांगलादेशचा खेळाडू झाकीर अली खूप लकी ठरला. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली, पण त्यातील एक बॉल त्याच्या स्टंपला लागला, बेल्सची लाईट सुद्धा पेटली पण त्यानंतरही तो नॉट आउट राहिला.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं? 

बांगलादेशच्या फलंदाजीची पहिली इनिंग सुरु असताना 10 वी ओव्हर श्रीलंकेकडून वानिंदु हसरंगा टाकत होता. त्याच्या ओव्हरच्या तिसरा बॉलवर जाकिर अली स्ट्राईकवर होते. हसरंगाने गुगली बॉल टाकला आणि फलंदाजाला हे समजले नाही आणि तो बीट झाला. बॉल स्टंपवर लागला. बेल्सही पेटल्या पण बेल्स खाली पडल्या नाहीत, ज्यामुळे तो नॉट आउट राहिला. ही घटना पाहून श्रीलंकेचे खेळाडू थोडे आश्चर्यचकित झाले होते. 

बांगलादेशने दिलं 140 धावांचं टार्गेट : 

बांगलादेशने टॉस गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि निर्धारित 20 ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 139 धावा केल्या आणि श्रीलंकेला 140 धावांचे लक्ष्य दिले. झाकीर अली आणि शमीम हुसेन शेवटपर्यंत नॉट आउट राहिला. झाकीर अलीने 34 चेंडूत 2 चौकारांसह नाबाद 41 धावा केल्या. शमीम हुसेनने 34 चेंडूत 1 सिक्स आणि 3 चौकारांसह नाबाद 42 धावा केल्या. श्रीलंकेकडून वानिंदू हसरंगाने सर्वाधिक 2 विकेट्स घेतल्या. तर नुवान तुषारा आणि दुष्मंथा चामीरा यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.

पाहा व्हिडीओ : 

श्रीलंका प्लेईंग 11 : पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिश्रा, कुसल परेरा, चारिथ असलंका, कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, दुष्मन दुस्था चमीरा, मथीशा पाथिराना, नुवान तुशारा.

बांगलादेश प्लेईंग 11 : परवेझ हुसेन इमॉन, तन्झिद हसन तमीम, लिटन दास, तौहीद हृदयॉय, जाकेर अली, शमीम हुसेन, महेदी हसन, रिशाद हुसेन, तन्झिम हसन साकिब, शॉरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान.

FAQ : 

आशिया कप 2025 चा पाचवा सामना कोणत्या संघांमधील होता आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: हा सामना बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यातील होता. तो १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी येथे खेळला गेला. श्रीलंकेने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली.

झाकीर अलीला 'लकी' का म्हटले जाते?
उत्तर: 10 व्या ओव्हरमध्ये वानिंदू हसरंगाच्या गुगली बॉलवर झाकीर अली बीट झाला. बॉल स्टंपला लागला आणि बेल्सची लाईट पेटली, पण बेल्स खाली पडल्या नाहीत. त्यामुळे तो नॉट आउट राहिला आणि श्रीलंकेचे खेळाडू आश्चर्यचकित झाले.

बांगलादेशच्या फलंदाजीची स्थिती कशी होती?
उत्तर: बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना सुरुवातीचे २ विकेट शून्यावर गमावले. पहिले दोन ओव्हर मेडन राहिले. निर्धारित २० ओव्हरमध्ये ५ विकेट गमावून १३९ धावा केल्या आणि श्रीलंकेला १४० धावांचे लक्ष्य दिले.

About the Author
Tags:
marathi newsAsia Cup 2025Cricket NewsBAN vs SL

इतर बातम्या

पुण्यात भाजपला तर मुंबईत एकनाथ शिंदेंना दणका देणार! उद्धव ठ...

महाराष्ट्र बातम्या