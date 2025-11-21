सेमीफायनलमध्ये भारताचा पराभव; 33 धावा करूनही जितेश ठरला दोषी!

IND A vs BAN A: रायझिंग स्टार्स आशिया कपच्या सेमीफायनलमध्ये भारत A संघाला बांग्लादेशकडून लाजिरवाणी पराभवाची चव चाखावी लागली. सामना इतका चुरशीचा झाला की 20 ओव्हरनंतर दोन्ही संघांचे धावसंख्येत बरोबरी झाली आणि सामना सुपर ओव्हरपर्यंत गेला. मात्र सुपर ओव्हरमध्ये भारत A चा पूर्णतः ऱ्हास झाला आणि एकही धाव न करता दोन गडी बाद झाले.
सुपर ओव्हरमध्ये बांग्लादेशने फक्त एक वाइड रन घेत सामना जिंकला आणि थेट अंतिम फेरीत धडक मारली.
भारतीय कर्णधार जितेश शर्माने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय चुकीचा ठरला असे म्हणावे लागेल. बांग्लादेशचा सलामीवीर हबीबुर रहमान याने तडाखेबाज 65 धावांची खेळी केली. नंतर सहाव्या क्रमांकावर आलेल्या महरूबने अवघ्या 18 चेंडूत 6 षटकारांसह 48 धावा करत संघाला मोठी गती दिली. त्यांच्या या धुव्वाशाहीमुळे बांग्लादेशने 20 ओव्हरमध्ये 194 धावा उभ्या केल्या.
बांग्लादेशपेक्षा भारताची सुरुवात अधिक दमदार होती. ओपनर वैभव सूर्यवंशीने फक्त 15 चेंडूत 38 धावा (4 षटकार, 2 चौकार) काढल्या. दुसऱ्या बाजूने प्रियांश आर्यने 23 चेंडूत 44 धावा ठोकल्या. कर्णधार जितेश शर्माने 33, तर नेहल वढेराने 32 धावा करून भारताला विजयाच्या जवळ नेले. अखेरीस भारतही 194 धावांपर्यंत पोहोचला आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला.
सुपर ओव्हरमध्ये भारताकडून जितेश शर्मा आणि रमनदीप सिंह जोडी मैदानात उतरली. बांग्लादेशकडून रिपन मंडल गोलंदाज म्हणून आला. पहिल्याच चेंडूवर जितेश शर्मा क्लीन बोल्ड झाला. आश्चर्य म्हणजे स्फोटक अर्धशतकासारखे फटकेबाजी करणारा वैभव सूर्यवंशी क्रीजवर आला नाही. त्याच्या जागी पाठवलेल्या आशुतोष शर्मालाही पहिल्याच चेंडूवर बाद व्हावे लागले. अशा प्रकारे भारतातील सुपर ओव्हर शून्यावरच संपला. एकही धाव नव्हती आणि दोन विकेट गमावल्या.
बांग्लादेशचा फलंदाजही पहिल्या चेंडूवर बाद झाला. पण दुसऱ्या चेंडूवर भारतीय गोलंदाजाकडून वाइड दिला गेला आणि तो एक रनच सामना जिंकण्यासाठी पुरेसा ठरला. बांग्लादेशने सुपर ओव्हर जिंकत फायनलमध्ये प्रवेश केला तर भारत A ला पराभवाने स्पर्धेबाहेर जावे लागले.