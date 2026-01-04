भारतासोबत तणावस्थिती असताना टी20 वर्ल्ड कपसाठी बांगलादेशच्या संघाची घोषणा, 'या' खेळाडूला केलं कर्णधार

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा येत्या 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. यंदा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांकडे या स्पर्धेचं यजमानपद असून जवळपास 20 संघ या स्पर्धेत भिडणार आहेत. बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वीच टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने सुद्धा त्यांच्या क्रिकेट संघाची घोषणा केलीये. टी २० वर्ल्ड कपसाठी बांगलादेशच्या संघाचं कर्णधारपद हे लिटन दासकडे देण्यात आलंय.
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी बांगलादेशचं कर्णधारपद हे विकेटकिपर फलंदाज लिटन दासकडे सोपवलं गेलं. बांग्लादेशने आतापर्यंत या फॉरमॅटमध्ये वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनल पर्यंत सुद्धा मजल मारलेली नाही. तेव्हा यंदाच्या वर्षी बांगलादेशचा संघ हा इतिहास बदलण्यासाठी मैदानात उतरेल. फलंदाजीत सर्वात जास्त अपेक्षा या संघाला लिटन दास, परवेज हुसैन आणि तंजीद हसन यांच्यावर असेल. तसेच जिथे गोलंदाजीचा विषय येतो तिथे तस्कीन अहमदवर मोठी जबाबदारी असेल. भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांमधील खेळपट्ट्या फिरकीपटूंना अनुकूल असल्याने या वर्ल्ड कपमध्ये फिरकीपटू चमकतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे संघात फिरकीपटूंची भूमिका महत्त्वाची असेल.
बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय तणाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचा (Bangladesh) खेळाडू मुस्ताफिजुर रहमानला आयपीएलमध्ये खेळण्याची परवानगी दिली जाऊ नये अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर बीसीसीआयने केकेआरला मुस्ताफिजुर रहमानला (Mustafizur Rahman) रिलीज करण्याचे आदेश दिलेत अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे. त्यानंतर रिपोर्ट्समधून माहिती समोर येतेय की बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आयसीसीशी संपर्क साधून आगामी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी (T20 World Cup 2026) बांगलादेशच्या सामन्यांसाठीची ठिकाणं बदलण्याची मागणी करू शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दोन्ही देशांमधील वाढता तणाव पाहता हे या संबंधित निर्णय हा आयसीसीवर सोडू इच्छितात. टेलिकॉम एशिया स्पोर्टबाबत बीसीसीआय अधिकाऱ्याने म्हटले की, 'केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला सोडण्यावर मी भाष्य करू शकत नाही कारण ती त्यांची अंतर्गत बाब आहे. पण वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्याबाबत बोलायचं झालं तर ही आयसीसीची स्पर्धा आहे आणि ते सर्व गोष्टी विचारात घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतील.
बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 7 फेब्रुवारी
बांगलादेश विरुद्ध इटली : 9 फेब्रुवारी
बांगलादेश विरुद्ध इंग्लंड : 14 फेब्रुवारी
बांगलादेश विरुद्ध नेपाळ : 17 फेब्रुवारी
लिटन दास (कर्णधार), तनजीद हसन, परवेझ हुसैन इमॉन, सैफ हसन, तौहीद ह्रदोय, शमीम हुसैन, काझी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन अहमद, शैफउद्दीन अहमद, शरीफुल इस्लाम