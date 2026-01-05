मुस्तफिजूर रहमानला काढून टाकल्याने बांगलादेश संतापला! IPL प्रसारणाबद्दल घेतला धक्कादायक निर्णय

IPL Telecast Ban In Bangladesh: कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघातून बांग्लादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजुर रहमान या खेळाडूला वगळण्यात आल्यानंतर अनेक बदल होण्यास सुरुवात झाली. मुस्ताफिजुर रहमानसाठी भारत-बांग्लादेश संबंधांतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता यावर बांगलादेश संतापला अजून त्यानेही एक मोठा निर्णय सुनावला आहे. बांग्लादेश सरकारने देशात इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) संदर्भातील सर्व टीव्ही प्रसारण, डिजिटल स्ट्रिमिंग तसेच जाहिरातींवर अनिश्चित काळासाठी निर्बंध घातले आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्स संघातून बांग्लादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजुर रहमानला वगळण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
5 जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, IPL शी संबंधित सर्व सामने, कार्यक्रम आणि प्रमोशनल कव्हरेज तात्काळ थांबवण्यात आले असून पुढील आदेश येईपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. हा निर्णय ‘जनहिताच्या दृष्टीने’ घेतल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
IPL 2026 च्या मिनी लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्ताफिजुर रहमान यांची निवड केली होती. मात्र त्यानंतर भारत आणि बांग्लादेशमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बीसीसीआयने हस्तक्षेप करत केकेआर फ्रँचायझीला मुस्ताफिजुर यांना मुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
बांग्लादेशी अधिकाऱ्यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तो कोणत्याही तर्काला धरून नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, या निर्णयामुळे बांग्लादेशातील नागरिकांमध्ये दुःख, धक्का आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. जनभावनांचा विचार करता पुढील सूचना येईपर्यंत IPL चे सर्व सामने, कार्यक्रम आणि त्यांचे प्रसारण आणि प्रचार थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.