English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • बांगलादेशात IPL च्या प्रसारणावर बंदी झाल्याने BCCI चं किती नुकसान होणार? काय आहे समीकरण

बांगलादेशात IPL च्या प्रसारणावर बंदी झाल्याने BCCI चं किती नुकसान होणार? काय आहे समीकरण

बांगलादेशातील आयपीएलचं प्रसारण बंद झाल्यामुळे बीसीसीआयला किती नुकसान होणार की यामुळे बांगलादेशलाच नुकसान होणार याबद्दल जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Jan 6, 2026, 05:49 PM IST
बांगलादेशात IPL च्या प्रसारणावर बंदी झाल्याने BCCI चं किती नुकसान होणार? काय आहे समीकरण
Photo Credit - Social Media

भारत बांगलादेश यांच्यात मागील काही दिवसांपासून राजकीय तणाव वाढला होता. मात्र आता हा तणाव क्रिकेटच्या मैदानात सुद्धा दिसून येतोय. बांगलादेशात मागील काही दिवसांपासून हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारतात आक्रोश आणि विरोध दर्शवला जात आहे. अशातच आयपीएल २०२६ च्या ऑक्शनमध्ये केकेआरने बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान याला आपल्या संघात घेतलं. मात्र बांगलादेशात हिंदूंवर असे अत्याचार होत असताना त्यांच्या खेळाडूला आयपीएल खेळण्यापासून रोखावं अशी मागणी होतं होती, त्यानंतर बीसीसीआयच्या आदेशाने केकेआरने मुस्तफिजुर रहमानला रिलीज केलं. मात्र यानंतर बांगलादेशचा तिळपापड झाला असून त्यांच्या सरकारने अनिश्चित काळासाठी आयपीएल प्रसारण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेशातील आयपीएलचं प्रसारण बंद झाल्यामुळे बीसीसीआयला किती नुकसान होणार की यामुळे बांगलादेशलाच नुकसान होणार याबद्दल जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोणालाचं नुकसान होणार?

आयपीएल प्रसारणावर बंदी घातल्यावर बांगलादेशने स्वतः आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारण्याचं काम केलं आहे. याचं कारण आयपीएलचं प्रसारण बंद पाडून भारतीय क्रिकेट बोर्डाला अजिबात नुकसान होणार नाहीये. कारण बांगलादेश हा बीसीसीआयच्या ब्रॉडकास्ट मार्केटचा खूप लहान भाग आहे. 

काय म्हणतात एक्स्पर्टस? 

बांगलादेशने आयपीएलच्या प्रसारणावर घेतलेल्या बंदीच्या निर्णयावर अनेक बिझनेसशी संबंधित लोकांनी प्रतिक्रिया दिली. यात अधिकतर एक्सपर्ट्सचं म्हणणं आहे की आयपीएलवर बंदी घातल्याने बीसीसीआयला नुकसान होणार नाही. हे खरंतर बांगलादेशसाठीच नुकसान ठरणार आहे. मूल्यांकन सेवा प्रदात्या डी अँड पी अ‍ॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय भागीदार संतोष एन यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले की, बांगलादेशमध्ये आयपीएल प्रसारणावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा कोणताही मोठा परिणाम झालेला दिसत नाही. याचा बीसीसीआयच्या महसुलावर परिणाम होणार नाही आणि प्रसारकाने केलेल्या देयकांमध्येही कोणताही बदल होणार नाही. तसेच प्रेक्षक संख्येवर सुद्धा फार परिणाम होणार असं वाटत नाही कारण मागच्या काही सीजनमध्ये सुद्धा दोन किंवा तीन बांगलादेशी खेळाडू सक्रिय होते. 

हेही वाचा : कपिल देव यांच्याकडे 2706594660 रुपयांचं साम्राज्य, निवृत्तीनंतर कुठून करतात एवढी कमाई? एकूण संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

 

रेवेन्यूचे आकडे काय सांगतात? 

आकडे पाहिले तर बांगलादेशमध्ये आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी घातल्याने बीसीसीआयला नाममात्र नुकसान होऊ शकेल. कारण आयपीएलच्या 2023-27 च्या मीडिया राईट्स सायकलसाठीचा करार 48,390.32 कोटी रुपयांना निश्चित करण्यात आला आहे. बांगलादेशचे हक्कधारक टी स्पोर्ट्सकडे करारानुसार 2027 पर्यंत आयपीएलचे हक्क आहेत आणि सूत्रांचे म्हणणे आहे की सामने प्रसारित झाले नसले तरीही करारानुसार पैसे दिले जातील. ब्रँड फायनान्सचे अजिमोन फ्रान्सिस म्हणाले की, जर बंदी '2% पेक्षा कमी' राहिली तर एकूण परिणाम होईल, म्हणजेच बांगलादेशच्या जाहिरात संकलनावर आयपीएलच्या मुख्य हक्कांच्या महसुलापेक्षा जास्त परिणाम होईल.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026Cricket Newsmarathi newsbcciBangladesh

इतर बातम्या

'ट्रम्प व्हेनेझुएलाप्रमाणे मोदींचंही अपहरण करतील?...

महाराष्ट्र बातम्या