बांगलादेशात IPL च्या प्रसारणावर बंदी झाल्याने BCCI चं किती नुकसान होणार? काय आहे समीकरण

भारत बांगलादेश यांच्यात मागील काही दिवसांपासून राजकीय तणाव वाढला होता. मात्र आता हा तणाव क्रिकेटच्या मैदानात सुद्धा दिसून येतोय. बांगलादेशात मागील काही दिवसांपासून हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारतात आक्रोश आणि विरोध दर्शवला जात आहे. अशातच आयपीएल २०२६ च्या ऑक्शनमध्ये केकेआरने बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान याला आपल्या संघात घेतलं. मात्र बांगलादेशात हिंदूंवर असे अत्याचार होत असताना त्यांच्या खेळाडूला आयपीएल खेळण्यापासून रोखावं अशी मागणी होतं होती, त्यानंतर बीसीसीआयच्या आदेशाने केकेआरने मुस्तफिजुर रहमानला रिलीज केलं. मात्र यानंतर बांगलादेशचा तिळपापड झाला असून त्यांच्या सरकारने अनिश्चित काळासाठी आयपीएल प्रसारण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेशातील आयपीएलचं प्रसारण बंद झाल्यामुळे बीसीसीआयला किती नुकसान होणार की यामुळे बांगलादेशलाच नुकसान होणार याबद्दल जाणून घेऊयात.
आयपीएल प्रसारणावर बंदी घातल्यावर बांगलादेशने स्वतः आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारण्याचं काम केलं आहे. याचं कारण आयपीएलचं प्रसारण बंद पाडून भारतीय क्रिकेट बोर्डाला अजिबात नुकसान होणार नाहीये. कारण बांगलादेश हा बीसीसीआयच्या ब्रॉडकास्ट मार्केटचा खूप लहान भाग आहे.
बांगलादेशने आयपीएलच्या प्रसारणावर घेतलेल्या बंदीच्या निर्णयावर अनेक बिझनेसशी संबंधित लोकांनी प्रतिक्रिया दिली. यात अधिकतर एक्सपर्ट्सचं म्हणणं आहे की आयपीएलवर बंदी घातल्याने बीसीसीआयला नुकसान होणार नाही. हे खरंतर बांगलादेशसाठीच नुकसान ठरणार आहे. मूल्यांकन सेवा प्रदात्या डी अँड पी अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय भागीदार संतोष एन यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले की, बांगलादेशमध्ये आयपीएल प्रसारणावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा कोणताही मोठा परिणाम झालेला दिसत नाही. याचा बीसीसीआयच्या महसुलावर परिणाम होणार नाही आणि प्रसारकाने केलेल्या देयकांमध्येही कोणताही बदल होणार नाही. तसेच प्रेक्षक संख्येवर सुद्धा फार परिणाम होणार असं वाटत नाही कारण मागच्या काही सीजनमध्ये सुद्धा दोन किंवा तीन बांगलादेशी खेळाडू सक्रिय होते.
आकडे पाहिले तर बांगलादेशमध्ये आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी घातल्याने बीसीसीआयला नाममात्र नुकसान होऊ शकेल. कारण आयपीएलच्या 2023-27 च्या मीडिया राईट्स सायकलसाठीचा करार 48,390.32 कोटी रुपयांना निश्चित करण्यात आला आहे. बांगलादेशचे हक्कधारक टी स्पोर्ट्सकडे करारानुसार 2027 पर्यंत आयपीएलचे हक्क आहेत आणि सूत्रांचे म्हणणे आहे की सामने प्रसारित झाले नसले तरीही करारानुसार पैसे दिले जातील. ब्रँड फायनान्सचे अजिमोन फ्रान्सिस म्हणाले की, जर बंदी '2% पेक्षा कमी' राहिली तर एकूण परिणाम होईल, म्हणजेच बांगलादेशच्या जाहिरात संकलनावर आयपीएलच्या मुख्य हक्कांच्या महसुलापेक्षा जास्त परिणाम होईल.