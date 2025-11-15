अबब..4 चेंडूत 92 धावांची उधळण... 'या' गोलंदाजाच्या कारकिर्दीतीला सर्वात मोठा लागला डाग, कोण आहे हा?

Bizarre Cricket Record Bowler: क्रिकेटच्या मैदानावर अनेक अनोखे विक्रम झाले आहेत, पण एक असा लाजिरवाणा किस्सा आहे ज्यावर विश्वास ठेवणेही अवघड वाटते. एक गोलंदाज केवळ 4 कायदेशीर चेंडूत 92 धावा देऊ शकतो, हे ऐकून कोणाच्याही भुवया उंचावतील. पण ही घटना प्रत्यक्षात घडली आहे. बांग्लादेशचा गोलंदाज सुजान महमूद याने क्रिकेट इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त ओव्हर टाकून सनसनाटी निर्माण केली होती.
ढाका सेकंड डिव्हिजन लीगमध्ये 11 एप्रिल 2017 रोजी हा प्रकार घडला. लालमटिया क्लबकडून गोलंदाजी करणाऱ्या सुजान महमूदने फक्त 4 लीगल डिलिव्हरीमध्ये 92 धावा दिल्या. त्याने जाणूनबुजून 13 वाइड आणि 3 नो बॉल टाकले, आणि या सर्व चेंडूंवर सीमारेषा ओलांडली. या एक्स्ट्रातून 80 धावा, तर उर्वरित 4 कायदेशीर चेंडूंवर 12 धावा जमा झाल्या. या कृत्यानंतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने त्याच्यावर 10 वर्षांची बंदी घातली.
लालमटिया टीमने आधी फलंदाजी करताना फक्त 14 षटकांत 88 धावा केल्या. अंपायरिंगमध्ये अनेक उघड उघड चुका झाल्याने लालमटिया फलंदाज नाराज होते. अनेक चुकीचे ‘आउट’ दिल्याने संघात असंतोष निर्माण झाला. त्यातच टॉसदरम्यान अंपायरांनी लालमटियाच्या कर्णधाराला नाणं न दाखवता त्यांना बलपूर्वक फलंदाजीला पाठवल्याचा आरोपही झाला.
या सर्वाचा निषेध म्हणून लालमटियाचा गोलंदाज सुजान महमूदने गोलंदाजी करताना अंपायर विरोधात नाट्यमय पद्धतीने आंदोलन करण्याचा मार्ग अवलंबला. त्याने मुद्दाम वाइड आणि नो बॉल टाकत धावा ओतल्या.
89 धावांचे लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या एक्झियोम क्रिकेटर्सने फक्त 4 लीगल चेंडूंमध्ये 92 धावा करून 10 विकेटने विजय मिळवला. एक्झियोमचा फलंदाज मुस्ताफिजुर रहमानने 4 लीगल चेंडूत 12 धावा केल्या, त्यापैकी 3 वेळा चौकार गेले. उर्वरित सर्व धावा सुजानने टाकलेल्या वाइड आणि नो बॉलमधून मिळाल्या.
या घटनेनंतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने सामन्याची प्रतिष्ठा मलिन केल्याबद्दल सुजान महमूदला दोषी धरत कठोर कारवाई केली.