Marathi News
 Cricket Record: क्रिकेटच्या मैदानावर एक लाजिरवाणा विक्रम रचला गेला आहे, ज्यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. जर कोणी तुम्हाला सांगितले की एका गोलंदाजाने फक्त चार चेंडूत 92 धावा दिल्या, तर तुम्हाला कदाचित विश्वास बसणार नाही, परंतु हा लज्जास्पद विक्रम प्रत्यक्षात झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 15, 2025, 08:54 AM IST
अबब..4 चेंडूत 92 धावांची उधळण... 'या' गोलंदाजाच्या कारकिर्दीतीला सर्वात मोठा लागला डाग, कोण आहे हा?

Bizarre Cricket Record Bowler: क्रिकेटच्या मैदानावर अनेक अनोखे विक्रम झाले आहेत, पण एक असा लाजिरवाणा किस्सा आहे ज्यावर विश्वास ठेवणेही अवघड वाटते. एक गोलंदाज केवळ 4 कायदेशीर चेंडूत 92 धावा देऊ शकतो, हे ऐकून कोणाच्याही भुवया उंचावतील. पण ही घटना प्रत्यक्षात घडली आहे. बांग्लादेशचा गोलंदाज सुजान महमूद याने क्रिकेट इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त ओव्हर टाकून सनसनाटी निर्माण केली होती.

कधी झाला हा नको असलेला रेकॉर्ड?

ढाका सेकंड डिव्हिजन लीगमध्ये 11 एप्रिल 2017 रोजी हा प्रकार घडला. लालमटिया क्लबकडून गोलंदाजी करणाऱ्या सुजान महमूदने फक्त 4 लीगल डिलिव्हरीमध्ये 92 धावा दिल्या. त्याने जाणूनबुजून 13 वाइड आणि 3 नो बॉल टाकले, आणि या सर्व चेंडूंवर सीमारेषा ओलांडली. या एक्स्ट्रातून 80 धावा, तर उर्वरित 4 कायदेशीर चेंडूंवर 12 धावा जमा झाल्या. या कृत्यानंतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने त्याच्यावर 10 वर्षांची बंदी घातली.

नेमकं काय घडलं होतं?

लालमटिया टीमने आधी फलंदाजी करताना फक्त 14 षटकांत 88 धावा केल्या. अंपायरिंगमध्ये अनेक उघड उघड चुका झाल्याने लालमटिया फलंदाज नाराज होते. अनेक चुकीचे ‘आउट’ दिल्याने संघात असंतोष निर्माण झाला. त्यातच टॉसदरम्यान अंपायरांनी लालमटियाच्या कर्णधाराला नाणं न दाखवता त्यांना बलपूर्वक फलंदाजीला पाठवल्याचा आरोपही झाला.

या सर्वाचा निषेध म्हणून लालमटियाचा गोलंदाज सुजान महमूदने गोलंदाजी करताना अंपायर विरोधात नाट्यमय पद्धतीने आंदोलन करण्याचा मार्ग अवलंबला. त्याने मुद्दाम वाइड आणि नो बॉल टाकत धावा ओतल्या.

4 चेंडूतच सामना संपला

89 धावांचे लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या एक्झियोम क्रिकेटर्सने फक्त 4 लीगल चेंडूंमध्ये 92 धावा करून 10 विकेटने विजय मिळवला. एक्झियोमचा फलंदाज मुस्ताफिजुर रहमानने 4 लीगल चेंडूत 12 धावा केल्या, त्यापैकी 3 वेळा चौकार गेले. उर्वरित सर्व धावा सुजानने टाकलेल्या वाइड आणि नो बॉलमधून मिळाल्या.

या घटनेनंतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने सामन्याची प्रतिष्ठा मलिन केल्याबद्दल सुजान महमूदला दोषी धरत कठोर कारवाई केली.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

