  • स्पोर्ट्स
  • बांगलादेशने अखेर टी 20 वर्ल्ड कपवर टाकला बहिष्कार, आयसीसी लवकरच जाहीर करणार रिप्लेसमेंट

बांगलादेशने अखेर टी 20 वर्ल्ड कपवर टाकला बहिष्कार, आयसीसी लवकरच जाहीर करणार रिप्लेसमेंट

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी झालेल्या बांगलादेश संघाने या आयसीसी स्पर्धेवर बहिष्कार टाकलाय अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय. आता त्यांच्या ऐवजी आयसीसी आगामी वर्ल्ड कपसाठी नव्या संघाची घोषणा लवकरच करू शकते. 

पूजा पवार | Updated: Jan 22, 2026, 05:14 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा 7 फेब्रुवारी पासून भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवली जाणार आहे. एकूण 20 संघ यात सहभाग घेणार असून जवळपास एक महिना ही स्पर्धा आणि त्याच्या विविध फेऱ्या पार पडतील. मात्र या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी झालेल्या बांगलादेश संघाने या आयसीसी स्पर्धेवर बहिष्कार टाकलाय अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय. सुरक्षेच्या कारणास्थव वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी आपल्या संघाला भारतात पाठवण्यास बांगलादेशने नकार दिला असून आता त्यांच्या ऐवजी आयसीसी आगामी वर्ल्ड कपसाठी नव्या संघाची घोषणा लवकरच करू शकते. 

ICC ने बांगलादेशला दिला होता अल्टिमेटम : 

बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या संघाला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने खेळवण्यासाठी भारतात पाठवायला तयार नाही. मागील महिनाभरापासून बांगलादेश आयसीसीशी या संदर्भात पत्रव्यवहार करत होता. या विषयावर आयसीसी बोर्डाची मिटिंग मंगळवार 21 जानेवारी रोजी पार पडली. यात बहुमताने आयसीसी बोर्डातील अधिकाऱ्यांनी बांगलादेश खेळणार नसेल तर दुसऱ्या संघाला स्पर्धेत संधी देण्यात यावी असा निर्णय घेतला. आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला सांगितलं की ,'जर बांगलादेश संघाने 2026 च्या टी-20 र्ल्ड कपमधील आपले सामने खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला तर त्यांच्या जागी दुसऱ्या संघाला स्पर्धेत खेळवण्यात येईल'. 

भारतात खेळण्याबाबत आयसीसीच्या भूमिकेबद्दल बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला पुन्हा एकदा विचार करण्यासाठी आणखी एक दिवसाचा अवधी दिलेला होता. त्यानंतर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बांगलादेश सरकार आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीनंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल म्हणाले की, 'आम्ही आयसीसीशी संपर्क साधत राहू. आम्हाला वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. आयसीसी बोर्ड बैठकीत काल काही धक्कादायक निर्णय घेण्यात आले. मुस्तफिजूरचा मुद्दा हा एकटाच वेगळा मुद्दा नाही. त्या प्रकरणात ते (भारत) एकमेव निर्णय घेणारे होते'.

अमिनुल इस्लाम बुलबुल पुढे म्हणाले की, 'आमचे सामने भारतापासून दूर हलवण्याची आमची विनंती आयसीसीने नाकारली होती. जागतिक क्रिकेटच्या स्थितीबद्दल आम्हाला खात्री नाही. त्याची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे. त्यांनी २० कोटी लोकांना वेठीस धरले आहे. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे, पण जर आपल्यासारखा देश तिथे जात नसेल तर ते आयसीसीचे अपयश आहे'. इंडिया टीव्हीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांची प्रतिक्रिया समोर आणली आहे. 

आज तकचे क्रीडा पत्रकार विक्रांत गुप्ता यांनी, ट्विट करून सांगितले की, बांगलादेश सरकारने टी २० वर्ल्ड कप २०२६ वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतललेला आहे. बांगलादेशच्या क्रीडा सल्लागाराने माहिती दिली की बांगलादेश आयसीसी वर्ल्ड कप खेळू शकतो, पण तो फक्त आणि फक्त श्रीलंकेमध्येच'. 
बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड किंवा आयसीसीकडून अद्याप अधिकृतपणे या संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे.

