'पाकिस्तानने रुमबाहेर बंदुका ठेवल्या होत्या,' बांगलादेशच्या कर्णधाराच्या विधानाने खळबळ, 'भारतात WC खेळणार होतो, पण...'

Bangladesh Captain Litton Das on T20 World Cup: यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये बांगलादेश संघावरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. भारताने आयपीएलमध्ये खेळाडूवर बंदी घातल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून बांगलादेशने सुरक्षेचा हवाला देत भारतात टी-20 वर्ल्डकप खेळणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. आमचे सामने भारताबाहेर खेळवले जावेत अशी बांगलादेशची मागणी होती. मात्र ही मागणी आयसीसीने नाकारली आणि अखेर बांगलादेश स्पर्धेतून बाहेर पडला. दरम्यान बांगलादेशचा टी-20 संघाचा कर्णधार लिटन दासने 2026 चा टी-20 वर्ल्डकप न खेळण्यासंबंधी मोठा खुलासा केला आहे. यानंतर क्रिडाविश्वात एकच खळबळ उडाली आहे.
आमच्या खेळाडूंना भारतात स्पर्धा खेळायची होती. मात्र अंतिम निर्णय आपल्या हातात नव्हता असं लिटन दासने म्हटलं आहे. एका मुलाखतीत त्याने केलेल्या या दाव्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
लिटन दासच्या म्हणण्यानुसार, खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत त्यांनी भारतामधील त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात काही चिंता असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पण खेळाडूंना हा मुद्दा पटला नव्हता आणि त्यांनी सहमती दर्शवली नव्हती.
लिटनने यावेळी सांगितलं की, "बांगलादेश संघ याआधी पाकिस्तानातही खेळला आहे, जिथे खेळाडूंच्या रुमबाहेर शस्त्रधारी सुरक्षा कर्मचारी तैनात असायचे. अशा स्थितीत भारतात खेळताना उपस्थित करण्यात आलेला सुरक्षेचा मुद्दा त्यांना समजला नाही".
पुढे त्याने सांगितलं की, "त्यांना आम्हाला सांगितलं की, त्या देशात (भारत) सुरक्षा नाही. आम्ही म्हटलं की, आम्ही पाकिस्तानातही खेळलो आहोत. तिथे रुमच्या बाहेर बंदूक घेऊन सुरक्षा कर्मचारी उभे राहत. यापेक्षा जास्त धोकादायक काय असू शकतं? जर आम्ही पाकिस्तानात खेळाडू शकतो तर भारतात का नाही?".
यावेळी त्याला विचारण्यात आलं की, काही लोकांचं म्हणणं आहे की कोणत्याही खेळाडूने वर्ल्डकप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली नाही. त्यावर लिटनने उत्तर दिलं की, सत्तेत असताना आणि सत्तेबाहेर असताना विधानं बदलली जातात. त्यांच्या या विधानामुळे बांगलादेशच्या अंतरिम प्रशासनाचे प्रमुख मुहम्मद युनूस आणि त्या ळी स्वीकारलेली अधिकृत भूमिका याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, या वर्षीच्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने भारतात सामने खेळण्याबाबत सुरक्षेची कारणे पुढे केली होती. त्यानंतर, संघाने स्पर्धेतून माघार घेतली आणि त्यांच्या जागी स्कॉटलंडचा समावेश करण्यात आला.