/BAN vs PAK : ऐतिहासिक कामगिरी, बांगलादेशने मायदेशात पहिल्यांदाच केले पाकिस्तानला क्लीन स्वीप! मालिकेत केले व्हाईटवॉश

PAK vs BAN Match Highlights : बांग्लादेशच्या क्रिकेट संघाने आज मायदेशात पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या कसोटी सामन्यामध्ये विजय मिळवून मालिका नावावर केली आहे. बांग्लादेशच्या संघाने त्यांच्या देशात पाकिस्तानला क्लीन स्वीप करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
Bangladesh vs Pakistan Match Highlights : बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये आज कसोटी मालिका संपली, या मालिकेच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये बांग्लादेशच्या संघाने विजय मिळवून मालिका एकतर्फी जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. बांग्लादेशच्या संघाने मायदेशामध्ये पाकिस्तानला कसोटी मालिकेत क्लीन स्वीप करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. संघाने पार पडलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यामध्ये 78 धावांनी विजय मिळवून मालिका जिंकली आहे. बांग्लादेशच्या संघाने या मालिकेमध्ये प्रभावशाली कामगिरी केली. दुसऱ्या सामन्याच्या चौथ्या डावामध्ये बांग्लादेशच्या संघाने पाकिस्तानसमोर 437 धावांचे लक्ष्य उभे केले होते. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानच्या संघाला बांग्लादेशने 358 धावांवर गुंडाळले.
बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये बांग्लादेशने मोठ्या विजयाने सुरुवात मालिकेत केली होती. पाकिस्तानला बांग्लादेश पहिल्या सामन्यामध्ये 104 धावांनी पराभूत केले होते. या पहिल्या सामन्यात देखील बांग्लादेशच्या संघाने चांगली कामगिरी केली होती. पाकिस्तानविरुद्ध बांग्लादेशचा हा सलग चौथा कसोटी विजय आहे. पाकिस्तानला याआधी बांग्लादेशने पाकच्या मायदेशामध्ये देखील पराभूत केले होते.
दुसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पाचव्या दिवशी बांग्लादेशने विजयासाठी फक्त तीन विकेट्सची गरज होती. त्याआधी पाकिस्तानचा अनुभवी फलंदाज मोहम्मद रिझवान याने चौथ्या दिनी 75 धावा केल्या होत्या, त्याच्यावर पाकिस्तानचा विजयाचा निर्णय अवलंबून होता. तर पाकिस्तानच्या संघाला पाचव्या दिनी विजयासाठी 121 धावा हव्या होत्या. मोहम्म रिझवान आणि सलमान अली आघा या दोघांनी संघासाठी 134 धावा केल्या होत्या. त्यामुळे बांग्लादेशला विजयासाठी काही वेळ वाट पाहावा लागली होती, पण बांग्लादेशच्या गोलंदाजांचे चौथ्या दिनापासून प्रयत्न सुरु होते.
THE HISTORIC MOMENT - BANGLADESH WON THE TEST SERIES vs PAKISTAN— Johns. (@CricCrazyJohns) May 20, 2026
बांग्लादेशचा गोलंदाज तैजुल इस्लाम याने सुरुवातीच्या अर्ध्या तासानंतर दोन महत्त्वपूर्ण विकेट्स संघाला मिळवून दिले. त्यानंतर पाकिस्तानची मजबूत भागिदारी तोडली आणि विजयाचा पाया रचला. यजमान संघ बांग्लादेशने सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी साजिद खान, मोहम्मद रिझवान आणि खुर्रम शहजाद ऐतिहासिक विजय नावावर केला. रिझवानने १६६ चेंडूंमध्ये ९४ धावा केल्या. तो शेवटपर्यंत लढला, पण आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यात अपयशी ठरला. सामन्याची सुरुवात बांग्लादेशची चांगली झाली नाही लिटन दासने त्याच्या शतकीय खेळीने संघाला सावरले आणि संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यात मोलाचे योगदान दिले.