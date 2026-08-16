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AUS vs BAN : WTC मध्ये मोठा उलटफेर, बांग्लादेशने ऑस्ट्रेलियाला घरच्या मैदानावर रडवलं! 9 विकेट्सने कांगारुचा पराभव

डार्विनमधील टीआयओ स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यामध्ये बांग्लादेशच्या संघाने मोठा उलटफेर केला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला 9 विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 16, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:48 PM IST
AUS vs BAN : WTC मध्ये मोठा उलटफेर, बांग्लादेशने ऑस्ट्रेलियाला घरच्या मैदानावर रडवलं! 9 विकेट्सने कांगारुचा पराभव
Image Credit: बांग्लादेशने ऑस्ट्रेलियाला 9 विकेट्ने केले पराभूत (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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