/AUS vs BAN : WTC मध्ये मोठा उलटफेर, बांग्लादेशने ऑस्ट्रेलियाला घरच्या मैदानावर रडवलं! 9 विकेट्सने कांगारुचा पराभव

AUS vs BAN : एकिकडे भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी सामना सुरु आहे तर दुसरीकडे बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये सामना पार पडला. बांग्लादेशच्या संघाने या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात विजय मिळवून जगाला चकीत केले आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये बांग्लादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे, या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवून मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. डार्विनमधील टीआयओ स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यामध्ये बांग्लादेशच्या संघाने मोठा उलटफेर केला आणि ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला 9 विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात दोन्ही संघाची कामगिरी कशी राहिली यासंदर्भात वाचा.
बांग्लादेशच्या संघाचे या सामन्यात पूर्णपणे वर्चस्व पाहायला मिळाले. सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने या सामन्यामध्ये नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. डार्विन कसोटीत ऑस्ट्रेलिया पहिले फलंदाजी करत बांग्लादेशच्या संघाने कांगारुला 198 धावांवर गुंडाळलं. या पहिल्या डावामध्ये स्टीव्ह स्मिथने सर्वाधिक 71 धावा केल्या, बांगलादेशकडून हसन महमूदने सहा बळी घेतले. तर दुसऱ्या डावामध्ये बांग्लादेशच्या संघाने फलंदाजी करत 426 धावा केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मोठी आघाडी घेतली. तन्झिद हसनने शानदार शतक झळकावले, तर कर्णधार नाझमुल होसेन शांतोने 84 आणि मेहिदी हसन मिराजने 65 धावा केल्या. यामुळे बांगलादेशला पहिल्या डावात 426 धावा करता आल्या.
Bangladesh stun Australia to register landmark first Test victory Down Under #WTC27 : https://t.co/gIQtdBGVou pic.twitter.com/xQdTVZchm6— ICC (@ICC) August 16, 2026
बांग्लादेशच्या संघाने दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजी केल्यानंतर 228 धावांची आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलियाने थोडी चांगली फलंदाजी केली. कॅमेरॉन ग्रीनने शतक झळकावले, तर स्टीव्ह स्मिथने 44 धावा केल्या. तिसऱ्या डावामध्ये जेव्हा ऑस्ट्रेलियाचा संघ फलंदाजीला आला त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला बांग्लादेशने 284 धावांवर सर्वबाद झाला. त्यामुळे विजयासाठी शेवटच्या डावामध्ये 56 धावांची आघाडी राहिली, बांगलादेशकडून हसन महमूदने तीन बळी आणि मेहिदी हसन मिराजने पाच बळी घेतले. केवळ 57 धावांचे लक्ष्य असताना, बांगलादेशने नऊ गडी राखून हे लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केले.
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मिराजने शानदार गोलंदाजी करत तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस दिग्गज स्टीव्ह स्मिथला (44) बाद करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सामना वाचवण्याची ऑस्ट्रेलियाची आशा स्मिथवर अवलंबून होती. मिराजने स्मिथला स्वतःच्याच गोलंदाजीवर झेलबाद केले. ऑस्ट्रेलियाच्या दुसऱ्या डावाची सुरुवात चांगली झाली नाही आणि दोन्ही सलामीवीर जेक वेदरॉल्ड (0) आणि ट्रॅव्हिस हेड (17) हसन महमूदच्या गोलंदाजीवर स्वस्तात बाद झाले. मार्नस लॅबुशेन (31) खेळपट्टीवर सक्रिय दिसत होता, पण फिरकी गोलंदाज तैजुल इस्लामच्या सरळ चेंडूवर तो त्रिफळाचीत झाला.