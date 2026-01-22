English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टी20 वर्ल्ड कप 2026 वर बहिष्कार टाकल्याने बांगलादेशला किती आर्थिक नुकसान होणार?

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश सरकार हे त्यांचा संघ टी20 वर्ल्ड कप खेळवण्यासाठी भारतात न पाठवण्यासंदर्भात ठाम आहे. त्यामुळे आता बांगलादेश संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढून त्या ऐवजी कोणत्या दुसऱ्या संघाला संधी देण्याचा आयसीसी घेऊ शकते. मात्र या सगळ्यात बांगलादेशने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतलाय असं दिसतंय. याच कारण म्हणजे या सगळ्यामुळे बांगलादेशला कोट्यवधींचं आर्थिक नुकसान होणार आहे. 

पूजा पवार | Updated: Jan 22, 2026, 08:03 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ही (T20 World Cup 2026) स्पर्धा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च दरम्यान भारत आणि श्रीलंका शहरांमध्ये खेळवली जाणार आहे. मात्र या स्पर्धेसाठी भारत दौरा करण्यात बांगलादेशचा संघ नकार देत आहे. आयसीसीने बांगलादेशला अंतिम निर्णय घेण्यासंदर्भात बुधवारी एका दिवसाचं अल्टिमेटम दिलं होतं. मात्र तरीही बांगलादेश सरकार हे त्यांचा संघ टी20 वर्ल्ड कप खेळवण्यासाठी भारतात न पाठवण्यासंदर्भात ठाम आहे. श्रीलंकेत सामने खेळण्यास आम्ही तयार आहोत पण भारत दौरा करणार नाही अशी भूमिका बांगलादेशने घेतलीये. त्यामुळे आता बांगलादेश संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढून त्या ऐवजी कोणत्या दुसऱ्या संघाला संधी देण्याचा आयसीसी घेऊ शकते. मात्र या सगळ्यात बांगलादेशने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारून घेतलाय असं दिसतंय. याच कारण म्हणजे या सगळ्यामुळे बांगलादेशला कोट्यवधींचं आर्थिक नुकसान होणार आहे. 

बांगलादेशला कोट्यवधींचं नुकसान होणार? 

बांगलादेशने टी 20 वर्ल्ड कप खेळण्यावर बहिष्कार टाकला तर यामुळे बांगलादेश खेळाडूंना मॅच फी, स्पर्धेचा मिळणार बोनस आणि टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्यासाठी मिळणारी प्राईज मनी यांचं नुकसान होऊ शकतं. बांगलादेशला अजूनही आशा आहे की आयसीसी त्यांना श्रीलंकेत खेळण्याची परवानगी देईल. तथापि, आयसीसीने त्यांना हो किंवा नाही असे उत्तर देण्यासाठी 24 तासांचा वेळ दिला. या निर्णयामुळे बांगलादेशला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

बांगलादेशला किती नुकसान होणार? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा बहिष्कार केल्याने बांगलादेशला आयसीसी ची USD 500,000 ची पार्टिसिपेशन फी गमवावी लागू शकते. ही अंदाजे 5 कोटी भारतीय रुपये किंवा 6.67 कोटी बांगलादेशी टाका इतकी आहे. जर बांगलादेशने भाग घेतला नाही, तर बांगलादेशच्या सामन्यांना जिथे जास्त प्रेक्षकसंख्या असते तिथे त्यांची संख्या कमी होऊ शकते. यामुळे बांगलादेशच्या उपस्थिती आणि चाहत्यांच्या फॉलोइंगशी थेट जोडलेले संभाव्य प्रसारण यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होणार. 

हेही वाचा : बांगलादेशने भारतात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपवर टाकला बहिष्कार, आयसीसी लवकरच जाहीर करणार रिप्लेसमेंट

 

बांगलादेश का भारतात यायला तयार नाही? 

बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 मध्ये खेळवू नये अशी मागणी भारतीयांकडून केली जात होती. यानंतर केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 साठी आपल्या संघातून रिलीज केलं. त्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी आयसीसीकडे सुरक्षेचा हवाला देत टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचे सामने खेळण्यासाठी बांगलादेशचा संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिला. मात्र स्पर्धा तोंडावर असताना श्रीलंकेत किंवा अन्य ठिकाणी बांगलादेशचे सामने खेळवणं शक्य नाही, त्यामुळे बांगलादेश संघाने भारतात ठरवून दिलेल्या ठिकाणी सामने खेळावेत, बांगलादेश संघासाठी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली जाईल असं आयसीसीने सांगितलं होतं. मात्र तरीही बांगलादेश त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. 

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष काय म्हणाले? 

 बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल म्हणाले की, 'आम्ही आयसीसीशी संपर्क साधत राहू. आम्हाला वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, पण आम्ही भारतात खेळणार नाही. आम्ही लढत राहू. आयसीसी बोर्ड बैठकीत काल काही धक्कादायक निर्णय घेण्यात आले. मुस्तफिजूरचा मुद्दा हा एकटाच वेगळा मुद्दा नाही. त्या प्रकरणात ते (भारत) एकमेव निर्णय घेणारे होते'.

अमिनुल इस्लाम बुलबुल पुढे म्हणाले की, 'आमचे सामने भारतापासून दूर हलवण्याची आमची विनंती आयसीसीने नाकारली होती. जागतिक क्रिकेटच्या स्थितीबद्दल आम्हाला खात्री नाही. त्याची लोकप्रियता कमी होत चालली आहे. त्यांनी २० कोटी लोकांना वेठीस धरले आहे. क्रिकेट ऑलिंपिकमध्ये जात आहे, पण जर आपल्यासारखा देश तिथे जात नसेल तर ते आयसीसीचे अपयश आहे'. इंडिया टीव्हीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बुलबुल यांची प्रतिक्रिया समोर आणली आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

