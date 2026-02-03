BCB ला मोठा झटका! T20 World Cup 2026 बॉयकॉटनंतर अवघ्या आठवड्यातच स्वतःच्याच निर्णयांचा बसला फटका

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup 2026: बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) अवघ्या एका आठवड्यापूर्वी 2026 च्या टी-20 विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. आता, काही दिवसांनंतरच, बोर्डाला मोठा फटका बसला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 3, 2026, 07:25 AM IST
Bangladesh Cricket Board in Big Trouble: T20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026)  सुरु होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. त्यातच बॉयकॉटचा मुद्दा अजूनही चर्चेत आहे. बॉयकॉटचा निर्णय घेत बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) सुरक्षेचा मुद्दा जगासमोर ठळकपणे मांडला होता. शिवाय हा वाद बांगलादेशपुरता मर्यादित न राहता पाकिस्तानकडे वळला. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) अवघ्या आठवडाभरापूर्वीच स्पर्धेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय घेतल्यानंतर काहीच दिवसांत बोर्डवरच संकट ओढवले आहे. सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकणारा BCB आता त्याच कारणामुळे कठोर तपासाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.  केवळ आठवड्याभरातच BCB कायदेशीर अडचणीत सापडला असून, महिला क्रिकेटपटूंच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लैंगिक छळाच्या तक्रारी हाताळण्यात अपयशी ठरल्याच्या आरोपांवरून बांगलादेश उच्च न्यायालयाने थेट बोर्डाला नोटीस बजावली आहे.  नेमकं काय प्रकरण आहे हे जाणून घेऊयात... 

हायकोर्टाचे कठोर प्रश्न

बांगलादेश उच्च न्यायालयाने महिला क्रिकेटपटूंच्या सुरक्षेबाबत, विशेषतः लैंगिक छळाशी संबंधित तक्रारी हाताळण्याच्या पद्धतीवर गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे. सोमवारी न्यायालयाने नियम जारी करत स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केला की, महिला खेळाडूंना सुरक्षित आणि लिंग-संवेदनशील वातावरण देण्यात BCB अपयशी ठरले असल्याचे बेकायदेशीर, अधिकाराबाहेरील आणि सार्वजनिक हिताच्या विरोधात का ठरवू नये?

बोर्डला द्यावी लागणार उत्तरं!

बांगलादेशमधील नामांकित वृत्तपत्र डेली स्टारच्या माहितीनुसार, न्यायालयाने BCB ला यापूर्वी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लैंगिक छळविरोधी धोरण तातडीने अमलात आणण्याचे आदेश दिले आहेत. अंतिम निकाल होईपर्यंत बोर्डला एक सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार असून, त्यामध्ये महिला खेळाडूंच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याची माहिती द्यावी लागेल. ही कारवाई माजी राष्ट्रीय नेमबाज सबरीना सुल्ताना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर करण्यात आली आहे.

आरोपांवर अजूनही पडदा

न्यायमूर्ती अहमद सोहेल आणि न्यायमूर्ती फातिमा अन्वर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीनंतर हे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांचे वकील बॅरिस्टर नसीरुद्दीन अहमद असीम यांच्या म्हणण्यानुसार, बांगलादेश महिला क्रिकेट संघाची माजी कर्णधार जहानारा आलम यांच्याशी संबंधित लैंगिक छळाचे आरोप समोर आले होते. या प्रकरणानंतर BCB ने तीन सदस्यांची स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन केली होती, जी नंतर पाच सदस्यांची करण्यात आली. मात्र, या समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. उलट, समितीचे निष्कर्ष सादर करण्यात बोर्डाने दोन वेळा विलंब केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

