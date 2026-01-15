बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी T20 लीगवर टाकला बहिष्कार, क्रिकेट बोर्डावर केले आरोप

Bangladesh Cricket Board : बांगलादेश क्रिकेट सध्या अतिशय अडचणीत सापडलं आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे (Bangladesh Cricket Board) डायरेक्टर एम. नजमुल इस्लाम (M. Najmul Islam) यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे खेळाडू नाराज झाले आहेत. नजमुलमुळे बीसीबी आणि बांग्लादेशी खेळाडूंमध्ये गंभीर वाद पाहायला मिळतोय. खेळाडूंनी यानंतर एम. नजमुल इस्लाम याना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे आणि सोबतच क्रिकेटशी संबंधित सर्व गोष्टींवर सुद्धा बहिष्कार घातला आहे. यासगळ्यामुळे बीसीबी अडचणीत आलं असून एम. नजमुल इस्लाम यांना कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
बांगलादेशच्या खेळाडूंनी आधीच इशारा दिला आहे की जर नझमुल इस्लामला त्यांच्या पदावरून काढून टाकले नाही तर ते सर्व क्रिकेटशी संबंधित गोष्टींवर बहिष्कार टाकतील. आता खेळाडूंनी 15 जानेवारी रोजी बांग्लादेश प्रीमियर लीगमधील सामन्यावर बहिष्कार टाकला आणि ते स्ट्राईकवर गेले आहेत. बांगलादेश प्रीमियर लीगमधील नौखाली एक्सप्रेस विरुद्ध चट्टोग्राम रॉयल्स सामन्याचा टॉस देखील रद्द करण्यात आला. देशभरातील बहिष्कारामुळे दोन्ही संघ वेळेवर मैदानावर पोहोचू शकले नाहीत.
बीपीएल सामन्याची सुरुवात ही 1 वाजता होणार होती, पण स्थिती अनिश्चित झाली. मॅच रेफरी शिपर अहमद यांनी ESPNcricinfo ला सांगितले की, 'आम्ही मैदानाच्या मध्यभागी उभे आहोत, पण आम्हाला काय चालले आहे याची काहीच कल्पना नाही. यावर BPL ची टेक्निकल टीम जास्त माहिती देऊ शकते. यापूर्वी, खेळाडूंच्या संपामुळे ढाका क्रिकेट लीग (DCL) मधील सामने देखील सुरू होऊ शकले नाहीत. क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन ऑफ बांगलादेश (CWAB) ने बुधवारी रात्री खेळाडू या टी 20 लीगवर बहिष्कार टाकणार असा इशारा दिला, जे गुरुवारी सकाळपासून लागू झालं.
बीसीबी ने एम. नजमुल इस्लामने खेळाडूंच्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त केला. बीसीबीने प्रेस रिलीज जारी करत म्हटले की, 'बोर्ड सदस्याने केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांबद्दल आम्हाला वाईट वाटते. बीसीबी व्यावसायिक क्रिकेट आणि खेळाडूंच्या प्रतिष्ठेला सर्वाधिक महत्त्व देते'. बोर्डाने सांगितले की, नझमुल इस्लामविरुद्ध औपचारिक शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे आणि त्याला 48 तासांच्या आत लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वादाचा टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या तयारीवर परिणाम होत आहे.
बांगलादेशात हिंदूंवर वाढत असलेल्या अत्याचारांमुळे आयपीएल 2026 मधून बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला बाहेर करण्यात आले होते. त्यानंतर बांगलादेश क्रिकेटचा जळफळाट झाला आणि बांगलादेशने सुरक्षेच्या कारणांचा हवाला देत पुढील महिन्यात होणाऱ्या आगामी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला होता. त्यांनी याबाबत आयसीसीकडे पात्र देखील पाठवलं होतं. ज्यामुळे परिस्थिती अजून कठीण झाली. मात्र या सगळ्या प्रकारावर बांगलादेशच्या राष्ट्रीय संघातील खेळाडूंनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. आणि त्यामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे डायरेक्टर एम. नजमुल इस्लामने म्हंटले की, 'खेळाडूंनी योग्य पाठिंबा न दिल्यामुळे त्यांना मोबदला दिला जाऊ नये' यानंतर खेळाडूंच्या तक्रारींमध्ये आणखी वाढ झाली.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे डायरेक्टर एम. नजमुल इस्लामने केलेल्या या वक्तव्याचा निषेध बांगलादेशच्या खेळाडूंनी केला आणि त्यांनी BPL सामन्यांवर बहिष्कार टाकला. तसेच क्रिकेटशी संबंधित कोणतीही गोष्ट न करण्याचे ठरवले. क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेशने एम. नजमुल इस्लाम यांच्या वक्तव्याची निंदा केली. खेळाडू आणि प्रशासन यांच्या सुरु असलेल्या वादामुळे आगामी टी २० वर्ल्ड कपच्या तोंडावर बांगलादेश क्रिकेटला संकटात टाकले आहे.