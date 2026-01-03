पाकिस्ताननंतर आता 'या' देशाचाही भारतात मॅच खेळण्यास नकार? BCCI च्या 'या' निर्णयामुळे उडाला गोंधळ

आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्ताफिजुर रहमानला आयपीएल 2026 च्या (IPL 2026) मिनी ऑक्शनमध्ये विकत घेतलं. बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील राजकीय तणाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचा (Bangladesh) खेळाडू मुस्ताफिजुर रहमानला आयपीएलमध्ये खेळण्याची परवानगी दिली जाऊ नये अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर बीसीसीआयने केकेआरला मुस्ताफिजुर रहमानला (Mustafizur Rahman) रिलीज करण्याचे आदेश दिलेत अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली आहे. त्यानंतर रिपोर्ट्समधून माहिती समोर येतेय की बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आयसीसीशी संपर्क साधून आगामी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी (T20 World Cup 2026) बांगलादेशच्या सामन्यांसाठीची ठिकाणं बदलण्याची मागणी करू शकतो. आगामी वर्ल्ड कप हा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये संयुक्तपणे आयोजित करतील. पाकिस्तानने भारतात सामने खेळण्यास नकार दिल्याने त्यांचे सामने हे श्रीलंकेत होतील.
बांगलादेश क्रिकेट संघाचा वर्ल्ड कपमधील पहिला सामना हा 7 फेब्रुवारी रोजी कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर होणार आहे. त्यानंतर 9 फेब्रुवारी रोजी बांगलादेश इटली विरुद्ध मैदानात उतरेल. तर 14 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा सामना हा इंग्लंड विरुद्ध होईल. वानखेडे स्टेडियमवर 17 फेब्रुवारी रोजी नेपाळ विरुद्ध सामना होणार आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या हत्येमुळे काही घटकांकडून झालेल्या मागणीनंतर बीसीसीआयने मुस्तफिजूर रहमानला भारतात खेळण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर खेळाडूंच्या सुरक्षेबद्दल चिंतेत असलेलं बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड हे बांगलादेशच्या सामन्यांचं स्थळ बदलण्याची मागणी करू शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, दोन्ही देशांमधील वाढता तणाव पाहता हे या संबंधित निर्णय हा आयसीसीवर सोडू इच्छितात. टेलिकॉम एशिया स्पोर्टबाबत बीसीसीआय अधिकाऱ्याने म्हटले की, 'केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला सोडण्यावर मी भाष्य करू शकत नाही कारण ती त्यांची अंतर्गत बाब आहे. पण वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्याबाबत बोलायचं झालं तर ही आयसीसीची स्पर्धा आहे आणि ते सर्व गोष्टी विचारात घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतील.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड हा लवकरात लवकर आयसीसी सोबत टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या मुद्द्यावर बोलू इच्छितो. यापूर्वी पाकिस्तानने भारतात खेळण्यास नकार दिलाय कारण भारताने चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 खेळण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये जाण्यास नकार दिला होता.