KKR विरोधात कायदेशीर कारवाई करणार मुस्तफिजूर रहमान? IPL 2026 मधून वगळल्यानंतर दिली प्रतिक्रिया

Marathi News
Mustafizur Rahman Refused To Take Legal Action Against KKR: बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान याला IPL 2026 साठी केकेआरने विकत घेतल्यावर त्याला अलिकडेच बाहेर करण्यात आले. पण, त्याने आता केकेआरविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यास नकार दिला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 17, 2026, 10:19 AM IST
Mustafizur Rahman Refused To Take Legal Action Against KKR: आयपीएल 2026 (IPL 2026) च्या मिनी ऑक्शनमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमान याला 9.20 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. मात्र काही दिवसांतच त्याला संघातून रिलीज करण्यात आले. या निर्णयानंतर मुस्तफिजूर KKR विरोधात कायदेशीर पाऊल उचलणार का, याबाबत चर्चा सुरू होती. पण आता स्वतः खेळाडूनेच ही शक्यता फेटाळली आहे.

कायदेशीर लढाई नको, मुस्तफिजूरचा स्पष्ट निर्णय

बांगलादेश क्रिकेटर्स वेल्फेअर असोसिएशन (CWAB) चे अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन यांनी सांगितले की, KKR विरोधात कायदेशीर किंवा प्रशासकीय मार्ग अवलंबण्याचा विचार झाला होता. मात्र मुस्तफिजूर रहमाननेच अशा कोणत्याही कारवाईस नकार दिला. भारत-बांगलादेश दरम्यान सध्या तणावाचे वातावरण आहे. बांगलादेशात हिंदूंवरील हिंसाचाराच्या घटनांमुळे भारतात काही संघटनांनी विरोध दर्शवला. या पार्श्वभूमीवर BCCI ने KKR ला सूचना दिल्यानंतर फ्रँचायझीने मुस्तफिजूरला संघातून मुक्त केले.

30 वर्षीय मुस्तफिजूरने 2016 मध्ये IPL मध्ये पदार्पण केले होते. आतापर्यंत त्याने 60 सामने खेळत 8.13 इकॉनॉमीने गोलंदाजी करत 65 विकेट्स घेतल्या आहेत.

वर्ल्ड कपसाठी भारतात येण्यावरून बांगलादेशचा आक्षेप

या प्रकरणानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (BCB) मोठा निर्णय घेतला आहे. ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी भारतात येण्यास त्यांनी सुरक्षेचे कारण देत नकार दिला आहे. बांगलादेशची मागणी आहे की त्यांचे सामने भारताबाहेर आयोजित करण्यात यावेत. मात्र ICC ने BCB ला आपली भूमिका पुन्हा विचारात घेण्यास सांगितले आहे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये बांगलादेश ग्रुप C मध्ये आहे. इंग्लंड, वेस्ट इंडीज, नेपाळ आणि इटली हे संघही या गटात आहेत. नियोजित वेळापत्रकानुसार बांगलादेशचे तीन सामने कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर, तर एक सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे. आता बांगलादेशचा संघ भारतात येणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
BangladeshMustafizur RahmanIPL 2026KKR

