Marathi News
  Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • बांगलादेश बाहेर तर स्कॉटलंडची एन्ट्री! आता टी20 विश्वचषक 2026 चं कसं असणार शेड्युल? जाणून घ्या

बांगलादेश बाहेर तर स्कॉटलंडची एन्ट्री! आता टी20 विश्वचषक 2026 चं कसं असणार शेड्युल? जाणून घ्या

Bangladesh exit T20 World Cup 2026: बांगलादेश क्रिकेट संघ 2026 च्या आयसीसी टी20विश्वचषकातून बाहेर पडला असून आता बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडला स्पर्धेत खेळण्याची संधी दिली जाईल. बांगलादेश स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर आणि स्कॉटलंडच्या प्रवेशानंतर, स्पर्धेचे नवीन वेळापत्रक काय असेल ते जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 25, 2026, 08:00 AM IST
बांगलादेश बाहेर तर स्कॉटलंडची एन्ट्री! आता टी20 विश्वचषक 2026 चं कसं असणार शेड्युल? जाणून घ्या
Bangladesh Out of T20 World Cup 2026: आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 मधून बांगलादेश क्रिकेट संघ बाहेर पडला आहे. या घडामोडीनंतर आता स्कॉटलंडला स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. बांगलादेश ग्रुप C मध्ये होता आणि भारतात त्यांचे चार साखळी सामने नियोजित होते. मात्र, शेवटच्या टप्प्यावर निर्माण झालेल्या वादामुळे आयसीसीने हा मोठा निर्णय घेतला. बांगलादेशच्या जागी आलेल्या स्कॉटलंडचा संपूर्ण साखळी फेरीचा कार्यक्रम आता जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, क्वालिफायरमध्ये इटलीकडून पराभव झाल्यामुळे स्कॉटलंड सुरुवातीला पात्र ठरू शकला नव्हता, पण परिस्थिती बदलल्याने त्यांना थेट मुख्य स्पर्धेत प्रवेश मिळाला.
 

स्कॉटलंडचे साखळी फेरीतील सामने

स्कॉटलंडचा पहिला सामना 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदानावर होणार आहे. त्यानंतर 9 फेब्रुवारीला त्यांचा सामना इटलीविरुद्ध याच मैदानावर खेळवला जाईल. विशेष बाब म्हणजे इटलीनेच क्वालिफायरमध्ये स्कॉटलंडची वाट अडवली होती. 14 फेब्रुवारीला स्कॉटलंड इंग्लंडविरुद्ध भिडणार असून हा सामना देखील ईडन गार्डन्सवर होईल. साखळीतील शेवटचा सामना 17 फेब्रुवारीला मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळविरुद्ध खेळवला जाईल.
 

तारीख - सामना-  मैदान - वेळ - गट

 
  • 7 फेब्रुवारी 2026 वेस्ट इंडिज vs स्कॉटलंड ईडन गार्डन्स, कोलकाता दुपारी 3 ग्रुप C
  • 9 फेब्रुवारी 2026 स्कॉटलंड vs इटली ईडन गार्डन्स, कोलकाता सकाळी 11 ग्रुप C
  • 14 फेब्रुवारी 2026 इंग्लंड vs स्कॉटलंड ईडन गार्डन्स, कोलकाता दुपारी 3 ग्रुप C
  • 17 फेब्रुवारी 2026 स्कॉटलंड vs नेपाळ वानखेडे, मुंबई सायं. 7 ग्रुप C

बांगलादेश का झाला बाहेर?

बांगलादेशचा हा निर्णय केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित नव्हता, तर त्यामागे राजकीय कारणे होती. बांगलादेश सरकारने आयसीसीकडे भारतात खेळाडूंच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर आयसीसीने स्वतंत्र सुरक्षा तपासणी अहवाल सादर केला, ज्यात कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या अँटी-इंडिया वातावरणामुळे तिथली अंतरिम सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. अखेर आयसीसीला कठोर पाऊल उचलत बांगलादेशला स्पर्धेबाहेर ठेवावे लागले.
 

बांगलादेशची नेमकी मागणी काय होती?

 
टी20 विश्वचषक 2026 भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणार आहे. स्पर्धा सुरू होण्याच्या अगदी तोंडावर बांगलादेशने आयसीसीकडे विशेष मागणी केली होती. त्यांनी विनंती केली होती की त्यांना असा गट देण्यात यावा, ज्यातील सर्व सामने श्रीलंकेतच होतील. आयसीसीने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. यावरून बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आणि आयसीसी यांच्यात अनेक बैठका झाल्या, पण कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी, बांगलादेशचा टी20 विश्वचषकातील प्रवास याच टप्प्यावर संपला.
