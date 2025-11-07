English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'माझ्या जवळ आला, पीरियड्सबद्दल विचारलं,' WC संपताच स्टार क्रिकेटरचा खुलासा, क्रिकेट विश्वात खळबळ, 'छातीवर दाबून...'

बांगलादेशची वेगवान गोलंदाज जहांआरा आलमने 2022 च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान माजी निवडकर्ता मंजुरुल इस्लाम यांच्यावर वारंवार लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 7, 2025, 12:50 PM IST
'माझ्या जवळ आला, पीरियड्सबद्दल विचारलं,' WC संपताच स्टार क्रिकेटरचा खुलासा, क्रिकेट विश्वात खळबळ, 'छातीवर दाबून...'

महिला क्रिकेट विश्वचषक संपताच एका स्टार खेळाडूने केलेल्या आरोपांमुळे क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षांच्या त्रासानंतर, बांगलादेशची वेगवान गोलंदाज जहांआरा आलमने लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत. माजी निवड समिती सदस्य मंजुरुल इस्लाम यांच्यावर तिने हे आरोप केले आहेत. मानसिक आरोग्यासाठी ब्रेक घेतलेल्या जहांआराने 2022 च्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान राष्ट्रीय संघ व्यवस्थापनाकडून तिला अश्लील प्रस्ताव कसे मिळाले हे उघड केलं आहे. खरं तर, बांगलादेशची माजी वेगवान गोलंदाज मंजुरुल हिच्यावरही जहांआराच्या कारकिर्दीत अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप आहे कारण जहांआराने त्याचे अश्लील प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला होता. 

Add Zee News as a Preferred Source

"मला एकदा नाही तर अनेक वेळा (अश्लील प्रस्ताव) याला सामोरे जावे लागले. निश्चितच, जेव्हा आपण संघाशी संबंधित असतो तेव्हा आपण इच्छा असूनही अनेक गोष्टींबद्दल बोलू शकत नाही. जेव्हा तुमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असतो, काही लोक तुम्हाला ओळखत असतात तेव्हा तुम्ही काही गोष्टींबाबत इच्छा असतानाही विरोध करु शकत नाही किंवा बोलू शकत नाही," असं जहांआराने गुरुवारी रियासत अझीमच्या यूट्यूब चॅनेलला सांगितलं.

जहांआरा बांगलादेश बोर्डातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत या प्रकरणी मदत मागण्याचा प्रयत्न केला. तिने असा दावा केला की महिला समितीच्या प्रमुख नादेल चौधरी देखील तिच्यावरील अत्याचार थांबवण्यात अपयशी ठरल्या. तसंच बीसीबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी यांनी अनेकदा तिच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केलं.

"2021 मध्ये, तौहिद भाईंनी बाबू भाईच्या (समन्वयक सरफराज बाबू) माध्यमातून माझ्याशी संपर्क साधला. मी हे यापूर्वीही अनेकदा सांगितलं आहे. त्यांनी माझ्याशी गैरवर्तन का केलं हे मला माहित नाही. मी शांत राहण्याचा आणि क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण जेव्हा मी कुशलतेने प्रस्ताव टाळला तेव्हा दुसऱ्याच दिवसापासून मंजू भाईंनी मला अपमानास्पद वागणूक देण्यास सुरुवात केली," असं जहांआरा व्हिडिओमध्ये म्हणाली.

"तौहिद भाई माझ्याशी कधीही थेट बोलले नाहीत. त्यांनी बाबू भाईंना पाठवले. सुमारे दीड वर्षानंतर, मी सीईओंना 'निरीक्षण पत्र' सादर केले. मी त्यात तक्रार केली नाही, तर सर्व सविस्तपणे सांगितलं. बाबू भाईंनी मला 'तौहिद सरांची काळजी घेण्यास' सांगितलं होते. पण मी उत्तर दिले, 'ते प्रभारी आहेत, माझ्याकडे काळजी घेण्यासारखे काय आहे?' मी मुद्दाम प्रस्ताव समजत नसल्याचा आव आणला. मी हे शेअर करत आहे जेणेकरून इतर मुली देखील अशा प्रकारे स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. तेव्हाच मंजू भाईंचे गैरवर्तन सुरू झालं," असा खुलासा तिने केला.

"2022 च्या विश्वचषकादरम्यान मंजू भाईंकडून दुसरा प्रस्ताव आला. मी गेल्या दीड वर्षात घडलेल्या सर्व गोष्टींबद्दल बीसीबीला कळवण्याचा निर्णय घेतला. मी नादेल सरांना अनेक वेळा सांगितलं. त्यांना तातुरत्या वेळेसाठी थांबवलं, पण नंतर परिस्थिती पुन्हा तशीच झाली. मी सीईओंनाही कळवलं," असंही तिने सांगितलं. 

जहांआराने खुलासा केला की मंजुरुलला महिला खेळाडूंशी खूप जवळीक साधण्याची सवय होती. त्याच्या या सवयीमुळे अनेक महिला क्रिकेटपटू त्याला टाळू लागले.

"प्री-कॅम्प दरम्यान मी गोलंदाजी करत असताना, तो आला आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवला. त्याला मुलींना जवळ ओढण्याची, आपल्या छातीवर ओढून घेण्याची आणि त्यांच्या कानाजवळ बोलण्याची सवय होती. आम्ही त्याला टाळायचो. सामन्यानंतर हस्तांदोलन करतानाही, तो आम्हाला आत ओढू नये म्हणून आम्ही लांबून हात पुढे करायचो. आम्ही घाबरून आपापसात विनोद करायचो, 'तो येत आहे, तो पुन्हा आपल्याला मिठी मारेल," असाही खुलासा तिने केला आहे. 

तिच्या आणि मंजुरुल यांच्यातील एका घटनेबद्दल सांगताना, जहांआरा म्हणाली की माजी निवडकर्ता तिच्या खूप जवळ आला आणि तिच्या मासिक पाळीबद्दल खूप अस्वस्थतेने विचारलं.

"एकदा तो माझ्या जवळ आला, हात धरला, खांद्यावर हात ठेवला आणि कानाजवळ येऊन विचारलं की, 'तुझी मासिक पाळी किती दिवसांपासून आहे?' त्याला आधीच माहित होतं. कारण आयसीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार फिजिओ आरोग्याच्या कारणास्तव खेळाडूंच्या मासिक पाळीचा मागोवा घेतात. मला माहित नाही की मॅनेजर किंवा निवडकर्त्याला ती माहिती का हवी होती. जेव्हा मी म्हणाले, 'पाच दिवस,' तेव्हा त्याने उत्तर दिले, 'पाच दिवस? ते कालच संपायला हवे होते. जेव्हा मासिक पाळी संपेल तेव्हा मला सांग. मला माझ्या संघाचीही काळजी घ्यावी लागेल.' मी फक्त त्याच्याकडे पाहिले आणि म्हणाले, 'माफ करा, भैया, मला समजलं नाही".

Cricbuzz मधील एका वृत्तानुसार, मंजुरुलने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे. "ते निराधार असल्याचे सांगण्याशिवाय मी काय बोलू शकतो. तुम्ही इतर क्रिकेटपटूंना विचारू शकता की मी चांगला होतो की वाईट," असं मंजुरुल म्हणाले. बाबू यांनी तिने संपूर्ण कथा रचली असल्याचा दावा केला आहे. "ती एका मृत माणसाला ओढत आहे हे दुर्दैवी आहे. मला फक्त तिने निराधार आरोप करण्याऐवजी पुरावे द्यावेत असे वाटते," असं ते म्हणाले आहेत.

दरम्यान, बांगलादेश बोर्डाने आरोपांची दखल घेतली आहे. "आरोप खूप गंभीर आहेत, त्यामुळे आम्हाला बैठक घेऊन आमची पुढील कारवाई काय असावी हे ठरवावे लागेल आणि गरज पडल्यास आम्ही निश्चितच चौकशी करू," असं बीसीबीचे उपाध्यक्ष शाखावत हुसेन म्हणाले आहेत. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BangladeshJahanara Alamsexual harassmentManjurul Islam Period

इतर बातम्या

विकी, कतरिनाला पुत्ररत्न; पहिला फोटो शेअर करत दिली Good New...

मनोरंजन