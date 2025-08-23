भारत, पाकिस्ताननंतर आशिया कपसाठी बांगलादेश संघाची घोषणा, 3 वर्षांनी 'या' स्टार खेळाडूचं पुनरागमन

Asia Cup 2025 Bangladesh Squad : आशिया कप 2025 साठी आतापर्यंत भारत आणि पाकिस्तान बोर्डांनी त्यांच्या संघांची घोषणा केली होती. मात्र आता बांगलादेश बोर्डाने सुद्धा 16 सदस्यीय संघाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे तर याचा फायनल सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. बांगलादेश संघात 3 वर्षांनी एका स्टार क्रिकेटरची एंट्री झाली आहे.
ऑफ-स्पिनर सैफ हसनचं बांगलादेशच्या टी20 संघात पुनरागमन झालं आहे. तो शेवटचा आशिया कप 2023 मध्ये खेळताना दिसला. नुरुल हसनबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने नोव्हेंबर 2022 मध्ये बांगलादेशसाठी शेवटचा टी-20 सामना खेळला होता, तेव्हापासून तो संघाबाहेर होता. तो बऱ्याचकाळापासून संघात यायची वाट पाहत होता आणि देशांतर्गत सामन्यांमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करत होता. सैफ हसनने 46 टी-20 सामन्यांच्या कारकिर्दीत 445 धावा केल्या आहेत.
सिलेक्टर्सनी मेहदी हसन मिराजला बांगलादेश संघात आशिया कपसाठी संधी दिली नाही. पण मेहदी हसन मिराज रिजर्व लिस्ट स्थान मिळालेलं आहे. मेहदी हसनचे टी-20 मधील आकडे फारसे चांगले नाहीत, आतापर्यंत त्याने 34 सामन्यांमध्ये 418 धावा केल्या आहेत आणि फक्त 18 विकेट्स घेतल्या आहेत. मेहदी हसन मिराज शिवाय तन्वीर इस्लाम आणि सौम्या सरकार यांचाही राखीव खेळाडूंमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
लिटन दास (कर्णधार), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग.
बांगलादेश संघात कोणत्या खेळाडूंचं पुनरागमन झाले आहे?
विकेटकिपर-फलंदाज नुरुल हसन सोहन आणि ऑफ-स्पिनर सैफ हसन यांचे बांगलादेशच्या टी-20 संघात पुनरागमन झाले आहे.
मेहदी हसन मिराजला आशिया कप 2025 साठी का वगळण्यात आले?
मेहदी हसन मिराजला त्याच्या सुमार टी-20 कामगिरीमुळे मुख्य संघात स्थान मिळाले नाही. त्याने 34 सामन्यांमध्ये 418 धावा आणि फक्त 18 विकेट्स घेतल्या आहेत. तथापि, त्याला राखीव खेळाडूंच्या यादीत स्थान देण्यात आले आहे.
आशिया कप 2025 मध्ये किती संघ सहभागी होणार आहेत?
आशिया कप 2025 मध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होणार आहेत: भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, हॉन्गकॉन्ग, ओमान आणि यूएई.