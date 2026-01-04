English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
'आम्ही भारतात टी-20 वर्ल्डकप...', मुस्तफिजूरला IPL मधून काढल्यानंतर बांगलादेश इरेला पेटला, ICC कडे मोठी मागणी

Bangladesh on BCCI stand to release Mustafizur Rahman from KKR: बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांमुळे देशात संतापाची लाट असतानाच कोलकाता संघाने मुस्तफिजूर रहमानला संघात घेतल्याने टीका होती होती. यानंतर  बीसीसीआयच्या आदेशानुसार मुस्तफिजूर रहमानला कोलकाता नाइट रायडर्स संघातून काढण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 4, 2026, 02:42 PM IST
Bangladesh to demand shift T20 World Cup from India to Sri Lanka: भारत आणि बांगलादेशमधील राजकीय तणावाचे परिमाण आता क्रिकेटवरही उमटू लागले आहेत. यामुळे बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला कोलकाता नाइट रायडर्स (KKR) संघातून रिलीज करण्यात आलं आहे. बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांविरोधात भारतात निदर्शने तीव्र झाल्यानंतर, मुस्तफिजूरला आयपीएलमधून बाहेर काढण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. अखेर बीसीसीआयच्या निर्देशानुसार, कोलकाताने या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजाला संघातून रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान यामुळे दोन्ही देशातील क्रिकेट संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

बांगलादेश सरकारचे सल्लागार आसिफ नझरुल यांनी 2026 मध्ये टी-20 विश्वचषकातील त्यांच्या देशाचे सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवण्याची मागणी केली आहे. भारताने पाकिस्तानात खेळण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्ताननेही एकदिवसीय वर्ल्डकपदरम्यान अशीच मागणी केली होती. 

इतकंच नाही, तर नझरुल यांनी बांगलादेशच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सल्लागारांना बांगलादेशमध्ये आयपीएलचे प्रसारण थांबवण्याची विनंती केल्याचंही सांगितलं आहे. "मी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सल्लागारांना बांगलादेशमध्ये आयपीएलचे प्रसारणही थांबवलं जाईल याची खात्री करण्याची विनंती केली आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. 

"कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही बांगलादेशी क्रिकेट, क्रिकेटपटू किंवा बांगलादेशचा कोणताही अपमान सहन करणार नाही. गुलामगिरीचे दिवस आता संपले आहेत," असं ते म्हणाले. पीटीआयच्या एका वृत्तानुसार, भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी ढाका येथे माजी पंतप्रधान खालेदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला हजेरी लावल्यानंतर परिस्थिती नाट्यमयरित्या बददल्यानंतर बीसीबीच्या वर्तुळात अविश्वासाचे वातावरण आहे.

"बीसीबीने भारताच्या बांगलादेश दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर केले होते, कारण त्यावेळी सकारात्मक वातावरण होते, परंतु आता मुस्तफिझूरचा करार का रद्द करण्यात आला, याबद्दल आम्हाला भारतीय बोर्डाकडून अधिकृत माहिती मिळवणे आवश्यक आहे," असं बीसीबीच्या एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितलं. 

"आतापर्यंत बीसीसीआयने बीसीबीला अधिकृतपणे काहीही कळवलेले नाही. केवळ अधिकृत संवाद झाल्यानंतरच बीसीबी पुढील कारवाईचा निर्णय घेईल," असंही त्या सूत्राने पुढे सांगितले.

बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याराचानंतर आणि तेथील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केल्यानंतर, रहमानच्या सहभागावरून बीसीसीआयवर दबाव वाढत होता. या टीकेची झळ केकेआरचा सह-मालक आणि बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानपर्यंतही पोहोचली. सत्ताधारी भाजपाच्याही काही राजकारण्यांनी सध्याच्या परिस्थितीत या गोलंदाजाला संघात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

रहमान 2016 पासून आयपीएलच्या आठ हंगामांमध्ये खेळला आहे. फक्क 2019 आणि 2020 मध्ये तो या स्पर्धेत खेळला नाही. तो सनरायझर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियन्स, दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांसारख्या संघांकडून खेळला आहे. आगामी हंगाम हा तीन वेळा आयपीएल विजेत्या केकेआर संघासाठी त्याचा पहिला हंगाम असणार होता.

