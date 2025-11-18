English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
"मी हरमनप्रीत कौर..." हाणामारीचे आरोप लागलेल्या बांग्लादेशी कॅप्टनचा नवा पंगा! भारताच्या कर्णधाराच नाव घेत केली मोठी चूक

Nigar Sultana Controversy: बांगलादेश महिला संघाची कर्णधार निगार सुलताना हिच्यावर एका सहकारी क्रिकेटपटूने ज्युनियर खेळाडूंना मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. निगारने या वादग्रस्त प्रकरणाला अजूनही वेगळं उत्तर देत नवा पंगा घेतला आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 18, 2025, 01:05 PM IST
"मी हरमनप्रीत कौर..." हाणामारीचे आरोप लागलेल्या बांग्लादेशी कॅप्टनचा नवा पंगा! भारताच्या कर्णधाराच नाव घेत केली मोठी चूक

Nigar Sultana Targets Team India Captain Harmanpreet Kaur: बांग्लादेश महिला क्रिकेटमध्ये सध्या मोठं नाट्य सुरू आहे. टीमची कॅप्टन निगार सुल्ताना जोटी यांच्यावर ज्युनियर खेळाडूंना धमकावणे, अपमान करणे आणि मारहाण केल्यासारखे गंभीर आरोप झाले आहेत. हे सर्व आरोप नाकारताना त्यांनी असा कमेंट केला की थेट भारतीय कॅप्टन हरमनप्रीत कौरचं नाव यात ओढलं गेलं, आणि विवाद आणखी पेटला.

निगारचा धक्कादायक प्रश्न

जुनियर प्लेयर्सना मारहाण केल्याचा आरोप जाहीरपणे फेटाळताना निगारने 2023 मधील भारत-बांग्लादेश महिला मालिकेतील एका घटनेचा दाखला देत भारतीय कॅप्टन हरमनप्रीत कौर यांना वादात ओढलं. एका ऑनलाईन इंटरव्ह्यूमध्ये निगार सुल्ताना म्हणाली “मी कोणाला मारहाण का करेन? म्हणजे मी स्टंप्सवर बॅट आपटणारी हरमनप्रीत आहे का? मी असं काही का करीन?” तिच्या या वक्तव्याने सोशल मीडियावर संताप उसळला. कारण भारतीय महिला टीमची कॅप्टन हरमनप्रीत कौरचे नाव कोणत्याही संदर्भाशिवाय उचलून त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करण्यात आली. त्यांच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

2023 मध्ये दोघींमध्ये झाला होता वाद 

भारताच्या बांग्लादेश दौऱ्यात एका विवादित एलबीडब्ल्यू निर्णयावरून हरमनप्रीत प्रचंड संतापली होती. तिने स्टंप्सवर बॅट आपटत अंपायरिंगवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्या वेळी निगार सुल्ताना आणि भारतीय कॅप्टनमध्ये तीव्र वादावादीही झाली होती. आता निगार सुल्तानाने तेच प्रकरण बाहेर काढून स्वतःचा बचाव करताना हरमनप्रीतचे नाव घेतले, ज्यामुळे बांग्लादेशी कॅप्टनवर टीका वाढली आहे.

जहानारा आलमचा थेट आरोप 

बांग्लादेशची अनुभवी वेगवान गोलंदाज जहानारा आलम, जी सध्या टीमबाहेर आहे, तिने नुकतेच दावा केला की, निगार सुल्ताना जुनियर खेळाडूंना धमकावतात तिच्यावर हात उगारणे, शिवीगाळ करणे

प्लेयर्स  मानसिक दडपणात

जहानाराने सांगितले की काही खेळाडूंनी तिला फोन करून "आम्हाला वाचवा, जोटी आम्हाला मारते" असेही सांगितले होते. त्यावर निगार सुल्तानाचा प्रतिउत्तर देत बोलली की, “6–7 वर्षांपासून टीमपासून दूर असलेली खेळाडू आरोप करतेय” निगारने आरोप पूर्णपणे नाकारत म्हटले की,  “मी अशी व्यक्तीच नाही. जर काही घडत असेल तर टीम मॅनेजमेंट आहे, कोचिंग स्टाफ आहे, ते काही कारवाई करणार नाहीत का? सगळ्या गोष्टींसाठी मी एकटीच जबाबदार आहे असं कसं?” जुनियर प्लेयर्सना काही त्रास असेल तर त्यांनी थेट मॅनेजमेंटला सांगायला हवं होतं. ऑस्ट्रेलियात असलेल्या जहांआराला का फोन करायचा?”

वाद वाढतोय!

निगार सुल्तानाच्या बोलण्याने बांग्लादेश महिला क्रिकेटमध्ये गोंधळ वाढला आहे, आणि भारतीय फॅन्समध्येही तिच्या विधानामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हरमनप्रीत कौरचे नाव यात ओढल्याने या प्रकरणाने आंतरराष्ट्रीय रंगही घेतला आहे.

