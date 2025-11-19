शेख हसीनांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाचा मोठा परिणाम क्रिकेटवर? भारत–बांग्लादेश क्रिकेट सीरिजवर BCCIचा धक्कादायक निर्णय

BCCI Postpones India Bangladesh Women Series : भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील राजकीय संबंधांमध्ये अचानक निर्माण झालेल्या तणावाचा थेट परिणाम आता क्रिकेटवरही दिसू लागला आहे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) पुढील महिन्यात होणारी भारत–बांग्लादेश महिला क्रिकेट मालिका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, दोन्ही देशांतील परिस्थिती अधिक बिघडू नये म्हणून हा पाऊल उचलल्याची चर्चा क्रीडा वर्तुळात वेगाने पसरत आहे.
न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या माहितीनुसार, BCCIला महिला टीमची ही द्विपक्षीय मालिका आयोजित करण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळालेली नव्हती. भारतीय बोर्डाने सांगितलं की, “आम्ही डिसेंबरमध्ये पर्यायी मालिकेचं आयोजन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण बांग्लादेशविरुद्ध मालिकेला मंजुरी मिळालेली नाही.”
हा स्पष्ट संकेत आहे की निर्णयामागे मजबूत राजनैतिक कारणं दडलेली आहेत.
काही दिवसांपूर्वी बांग्लादेशमध्ये मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयाने बांग्लादेशचं राजकारण ढवळून निघालं असून, देशभरात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या तणावातच शेख हसीना भारतात आश्रयासाठी दाखल झाल्या. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली परस्थिती संवेदनशीलता लक्षात घेता, भारताकडून सध्या कोणतीही संयुक्त क्रीडा स्पर्धा टाळण्यावर भर दिल्याचं मानलं जात आहे.
ICCच्या फ्यूचर टूर प्रोग्रामनुसार भारत आणि बांग्लादेश महिला संघांमध्ये 3 वनडे सामने, 3 टी20 सामने होणार होते. कोलकाता आणि कटक ही प्रमुख स्थळं निवडली गेली होती. भारतीय महिला संघाच्या वर्ल्ड कप 2025 विजयाच्या नंतर ही पहिलीच मालिका असणार होती, त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता होती. पण आता ती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डालादेखील BCCIकडून अधिकृत पत्र मिळाल्याची पुष्टी झाली आहे. BCBच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, “आम्हाला मालिका रद्द केल्याचं पत्र प्राप्त झालं आहे. पुढील शेड्यूल कधी असेल, याबाबत आम्ही BCCIकडून अधिक माहितीची प्रतीक्षा करत आहोत.” बांग्लादेशी क्रिकेट चाहत्यांमध्येही या निर्णयाबद्दल नाराजी आणि संभ्रमाचे वातावरण दिसून येत आहे.
ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी यावर्षीच भारताने पुरुष संघाची बांग्लादेशविरुद्धची मालिका सप्टेंबर 2026 पर्यंत स्थगित केली होती. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधांवर राजकीय परिस्थितीचा भार आधीपासून जाणवत आहे.
सध्या दोन्ही बोर्डांकडून कोणतीही नवीन तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतरच सीरिज पुनर्नियोजित केली जाईल, असा अंदाज आहे. BCCI मात्र डिसेंबरमध्ये इतर कोणत्यातरी टीमसोबत सीरिज आयोजित करण्याच्या तयारीत आहे.