English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वयाच्या 36 व्या वर्षी बांग्लादेशी खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला ठोकला रामराम! भावनिक पोस्ट शेअर करुन दिली माहिती

वयाच्या 36 व्या वर्षी बांग्लादेशी खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला ठोकला रामराम! भावनिक पोस्ट शेअर करुन दिली माहिती

Rubel Hossain retirement News : बांग्लादेशचा वेगवान गोलंदाज रुबेल होसेनने क्रिकेटला अलविदा केला आहे. त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. या ३६ वर्षीय खेळाडूने फेसबुकवरील एका भावनिक पोस्टद्वारे आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली.   

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 15, 2026, 11:09 PM IST
वयाच्या 36 व्या वर्षी बांग्लादेशी खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला ठोकला रामराम! भावनिक पोस्ट शेअर करुन दिली माहिती

सध्या जगभरामध्ये आयपीएलची चर्चा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहे तर शेजारील देशामध्ये देखील लीग स्पर्धा खेळवली जात आहे. आयपीएल 2026 चा उत्साह असताना आता बांग्लादेश क्रिकेटमधील एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. बांग्लादेश संघामधील वेगवान गोलंदाज रुबेल होसेनने याने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घोषणा केली आहे. बांग्लादेशच्या या वेगवान गोलंदाजाने वयाच्या 36 व्या वर्षी क्रिकेटला अलविदा केला आहे. या गोलंदाजाने बांगलादेशचे क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांमध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे. ही माहिती त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर शेअर केली आहे. 

रुबेल होसेनची सोशल मिडिया पोस्ट

बांग्लादेशी गोलंदाज रुबेल होसेन याने 15 एप्रिल रोजी फेसबुकवरील एका भावनिक पोस्टद्वारे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची माहिती त्याने दिली आहे. रुबेल याने त्याच्या सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, बांगलादेशसाठी खेळणे हे त्याच्यासाठी केवळ क्रिकेट नसून एक भावना आहे आणि संघाची जर्सी त्याच्या हृदयाच्या नेहमीच जवळ राहिल असे त्याने त्याच्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहीले आहे. 

आयपीएल २०२६ च्या उत्साहाच्या वातावरणात, बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज रुबेल होसेनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आपल्या वेगवान गोलंदाजीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या ३६ वर्षीय खेळाडूने बांगलादेशचे क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांमध्ये प्रतिनिधित्व केले आहे. रुबेलने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली, ज्यामुळे त्याच्या शानदार कारकिर्दीचा शेवट झाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून रुबेल होसेन निवृत्त 

त्याने त्याच्या करिअर संदर्भात त्याच्या पोस्टमध्ये सांगितले आहे की, "मी बांगलादेशसाठी 27 कसोटी, 104 एकदिवसीय आणि 28 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलो आहे. राष्ट्रीय संघासाठी खेळणे ही माझी भावना आहे, पण एक वेळ अशी येते जेव्हा आपल्याला निरोप घ्यावा लागतो." 

रुबेल होसेन देशांतर्गत क्रिकेट खेळणार

रुबेल होसेन हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृ्त्त होणार आहे. त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सहभागी होणार असे त्याने सांगितले आहे. रुबेलने स्पष्टपणे सांगितले आहे की त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपली आहे, पण त्याला देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे सुरू ठेवायचे आहे.

रुबेल होसेनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कामगिरी

2009 मध्ये रुबेल होसेन याने बांग्लादेश संघासाठी पदार्पण केले होते. त्यान त्याच्या कारकीर्दमध्ये आतापर्यत 27 कसोटी सामने खेळले आहेत. या 27 कसोटी सामन्यामध्ये त्याने 36 बळी घेतले आहेत. तर त्याने बांग्लादेशसाठी 104 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 129 विकेट्स नावावर केले आहेत. त्याचबरोबर त्याने 28 टी20 सामन्यांमध्ये त्याने 28 बळी घेतले आहेत. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.

Tags:
rubel hossaincricketsportsBangladesh Cricket

