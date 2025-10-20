English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फिक्सिंगमुळे बॅन झालेल्या खेळाडूला पाकिस्तानने उतरवलं मैदानात, वयाच्या 38 व्या वर्षी करतोय डेब्यू!

Asif Afridi: डाव्या हातच्या फिरकी गोलंदाज आसिफ अफरीदीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळालंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 20, 2025, 01:41 PM IST
आसिफ अफ्रीदी

Asif Afridi: पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेतील टेस्ट मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्याची सुरुवात रावळपिंडी क्रिकेट मैदानावर झालीय. पाकिस्तानी कप्तान शान मसूदने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यानंतर टीम बॅटींगसाठी मैदानात उतरली. या सामन्यात हसन अलीच्या जागी डाव्या हातच्या फिरकी गोलंदाज आसिफ अफरीदीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळालंय. हा अफ्रीदीसाठी पाकिस्तानसाठीचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. विशेष म्हणजे तो 38 वर्षांच्या वयात टेस्ट क्रिकेटमध्ये पदार्पण करतोय.  

कसं राहीलंय करिअर?

25 डिसेंबर 1986 रोजी पेशावर येथे जन्मलेला आसिफ अफ्रीदी 2 महिन्यांतच 39व्या वर्षात पदार्पण करतोय. जानेवारी 2009 मध्ये त्याने पहिला फर्स्ट क्लास सामना खेळला. ज्यात आतापर्यंत 57 सामन्यांत 198 विकेट्स घेतल्या. याशिवाय 60 लिस्ट अ आयसी आणि 85 टी-20 सामन्यांचा अनुभव असलेल्या अफ्रीदीला खालच्या क्रमात फलंदाजीही करता येते. ज्यात त्यांच्या नावावर फर्स्ट क्लासमध्ये शतकही आहे. हा अनुभव फिरकीपटू पाकिस्तानच्या गोलंदाजीला मजबुती देणारा ठरु शकतो.

सर्वाधिक वयाचा डेब्यू

अफ्रीदी हा टेस्ट क्रिकेटसाठी डेब्यू करणारा पाकिस्तानचा दुसरा सर्वांत सिनियर खेळाडू ठरला. पाकिस्तानचा सर्वांत वयस्क डेब्यू मीरान बख्शचा आहे. ज्याने 1955 मध्ये भारताविरुद्ध 47 वर्षे आणि 284 दिवसांच्या वयात पहिली टेस्ट खेळली. आमिर इलाही यांनी 44 वर्षे 45 दिवसांत पाकिस्तानसाठी डेब्यू केला. पण त्यापूर्वी ते भारतासाठी खेळले होते. जागतिक रेकॉर्डमध्ये इंग्लंडचे जेम्स साउथर्टन हे प्रथम क्रिकेटच्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात (1877) 49 वर्षे 119 दिवसांच्या वयात डेब्यू करणारे आहेत.

वयस्क डेब्यूची तुलना

पाकिस्तानच्या टेस्ट डेब्यू करणाऱ्या सर्वांत ज्येष्ठ खेळाडूंची यादी पुढीलप्रमाणे आहे. मीरान बख्श (47 वर्षे 284 दिवस, भारताविरुद्ध 1955), आसिफ अफरीदी (38 वर्षे 299 दिवस, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 2025), तबिश खान (36 वर्षे 146 दिवस, झिम्बाब्वेविरुद्ध 2021) आणि जुल्फिकार बाबर (34 वर्षे 308 दिवस, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 2013). अफ्रीदीचा हा डेब्यू पाकिस्तानी संघाला अनुभवाची जोड देतोय. तो वयाच्या सीमेवर असूनही संघर्ष करण्यास सक्षम असल्याचे दिसतंय.

फिक्सिंग प्रकरण काय होतं?

अफ्रीदीच्या करिअरवर 2023 फेब्रुवारीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डने भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन वर्षांचा बंदीचा निर्णय घेतला होता.  भ्रष्टाचाराच्या प्रयत्नाची त्याने माहिती दिली नव्हती. मात्र एका वर्षानंतरच ही बंदी उठवली गेली. ज्यामुळे त्याची क्रिकेटमधील पुनरागमनाची वाटचाल सुरू झाली. 

FAQ

१. आसिफ अफरीदीने पाकिस्तानसाठी टेस्ट डेब्यू कधी आणि कोणत्या सामन्यात केला?

आसिफ अफरीदीने ३८ वर्षांच्या वयात २०२५ मध्ये रावळपिंडी क्रिकेट स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टेस्ट मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानसाठी टेस्ट डेब्यू केला. हा त्यांचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, आणि हसन अलीच्या जागी डाव्या हातच्या फिरकी गोलंदाज अफरीदीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले.

२. आसिफ अफरीदीवर बंदी का घालण्यात आली होती आणि त्यांनी कसे पुनरागमन केले?

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने भ्रष्टाचारविरोधी संहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून आसिफ अफरीदीवर दोन वर्षांसाठी बंदी घातली होती, कारण त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रयत्नाची माहिती दिली नव्हती. मात्र, एका वर्षानंतर ही बंदी उठवण्यात आली, ज्यामुळे त्यांचे क्रिकेटमधील पुनरागमन शक्य झाले. ३८ वर्षांच्या वयात टेस्ट डेब्यू करून त्यांनी आपला दृढनिश्चय आणि प्रतिभा दाखवली आहे.

३. आसिफ अफरीदी टेस्ट डेब्यूच्या वयाच्या बाबतीत कुठे उभे आहेत?

आसिफ अफरीदी ३८ वर्षे २९९ दिवसांच्या वयात टेस्ट डेब्यू करणारे पाकिस्तानचे दुसरे सर्वांत ज्येष्ठ खेळाडू ठरले आहेत. मीरान बख्श यांनी १९५५ मध्ये ४७ वर्षे २८४ दिवसांच्या वयात भारताविरुद्ध डेब्यू केला होता, जो पाकिस्तानचा सर्वांत ज्येष्ठ रेकॉर्ड आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर तबिश खान (३६ वर्षे १४६ दिवस, २०२१) आणि चौथ्या क्रमांकावर जुल्फिकार बाबर (३४ वर्षे ३०८ दिवस, २०१३) आहेत. जागतिक स्तरावर इंग्लंडचे जेम्स साउथर्टन (४९ वर्षे ११९ दिवस, १८७७) सर्वांत ज्येष्ठ टेस्ट डेब्यूधारक आहेत.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

