स्टार भारतीय खेळाडूने अचानक केली निवृत्तीची घोषणा, कारण ऐकून फॅन्सना धक्का

Sania Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती भारताची बॅडमिंटनपटू सानिया नेहवाल (Sania Nehwal) हिने स्पर्धात्मक खेळातून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. सानियाने निवृत्ती घेताना म्हटले की, आता एलीट खेळाच्या अनुरूप त्याचं शरीर त्याला साथ देत नाहीये. लंडन ऑलिम्पिक 2012 चा कांस्यपदक विजेती सानिया हिने तिचा शेवटचा सामना हा 2023 सिंगापूर ओपनमध्ये खेळला होता.
सानियाने एका पॉडकास्टमध्ये म्हटले की, 'मी दोन वर्षांपूर्वी खेळणे सोडले. मला वाटले की मी माझ्या स्वतःच्या अटींवर खेळायला सुरुवात केली आहे आणि माझ्या स्वतःच्या अटींवर निवृत्त होईन, म्हणून ते जाहीर करण्याची गरज नव्हती'. त्याने म्हटले की, 'जर तुम्ही आता खेळू शकत नसाल तर काही हरकत नाही'.
रियो 2016 ऑलिम्पिकमध्ये सानिया नेहवालच्या गुडघ्याला गंभीर दुखापत झाली होती आणि या घटनेनं तिचं करिअर खूप प्रभावित झालं. 2017 च्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्यपदक आणि 2018 च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून तिने शानदार पुनरागमन केले असले तरी, गुडघ्याच्या सततच्या समस्या तिच्या प्रगतीत अडथळा आणत राहिल्या. 2024 मध्ये सानियाने खुलासा केला होता की, तिला गुडघ्यांचा आर्थराइटिस असून तिचे कार्टिलेज पूर्णपणे घासले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च स्पर्धांमध्ये खेळणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.
सानिया नेहवाल ही भारताची पहिली बॅडमिंटनपटू आहे जिने 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारतासाठी कांस्यपदक जिंकलं. एप्रिल 2015 मध्ये सानिया नेहवाल ही नंबर 1 ची महिला बॅडमिंटन खेळाडू बनली ती पहिली भारतीय महिला होती जिने ही रँक मिळवली होती. सानियाने विर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये 2015 मध्ये रौप्य पदक आणि 2017 मध्ये कांस्य पदक जिंकलं होतं. 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स आणि 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्समध्ये महिलांच्या सिंगल्समध्ये तिने गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. BWF सुपर सीरीज इंडोनेशिया ओपन, हांग कांग ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन सारख्या मोठ्या स्पर्धा सुद्धा त्याने जिंकल्या होत्या, अशा अनेक मोठ्या स्पर्धांचे टायटल तिच्या नावावर आहे. 2008 मध्ये जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन अजिंक्यपद जिंकून भारतासाठी इतिहास रचला. त्याला भारतातील सर्वोच्च क्रीडा सन्मान मिळाले असून यात खेलरत्न (2009), पद्मश्री (2010) आणि पद्मभूषण (2016) इत्यादींचा समावेश आहे.
हेही वाचा : 'गंभीर हाय- हाय...' विराट समोर प्रेक्षकांनी कोच गंभीर विरोधात दिल्या घोषणा, मग कोहलीने जे केलं... Video व्हायरल
बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल आणि पारूपल्ली कश्यप हे मागील फार वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतात. त्यांच्या या ओळखीचं रुपांतर नंतर मैत्रीत आणि मग प्रेमात झालं. सायना आणि कश्यप या दोघांची पहिली भेट हैदराबादमधील दिग्गज भारतीय बॅडमिंटनपटू पुलेला गोपीचंद यांच्या अकादमीत झाली, जिथे दोघेही प्रशिक्षण घेत होते. इथूनच त्यांची प्रेमकथा आकार घेऊ लागली. 2018 मध्ये लग्नबंधनात अडकल्यानंतर आता सात वर्षांनी दोघेही विभक्त होत आहेत. विशेष म्हणजे दोघांचंही लव्ह मॅरेज होतं. दोघेही एक दशक एकमेकांना डेट करत होते. दोघे 14 डिसेंबर 2018 रोजी विवाहबंधनात अडकले. मात्र लग्नाला सात वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच ते विभक्त होत असल्याची घोषणा सायनाने केली.