Marathi News
IND vs SA: LIVE सामन्यात हे काय बोलून गेला बुमराह? स्टंप माइकवर ऐकायला आली टेम्बा बावुमाबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी Video

IND vs SA, Jasprit Bumrah Stump Mic Video: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यादरम्यान जसप्रीत बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमाबद्दल एक टिप्पणी केली, जी आता व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 14, 2025, 12:58 PM IST
IND vs SA: LIVE सामन्यात हे काय बोलून गेला बुमराह? स्टंप माइकवर ऐकायला आली टेम्बा बावुमाबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी Video
Jasprit Bumrah Comment On Temba Bavuma Height In Ind Vs Sa Kolkata Test Viral Video

Jasprit Bumrah Comment On Temba Bavuma: कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टेस्ट सामना रंगात आला असताना जसप्रीत बुमराहचा एक व्हिडीओ जोरात व्हायरल होत आहे. या सामन्यात बुमराहने आफ्रिका कर्णधार टेम्बा बावुमाबद्दल स्टंप माईकवर काहीतरी म्हटल्याचे स्पष्ट ऐकू आले असून चाहते त्यावर भरभरून प्रतिक्रिया देत आहेत.

पहिल्या टेस्टची सुरुवात दमदार, पण SA ची घसरण

दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकत प्रथम फलंदाजीची निवड केली होती. एडन मार्करम आणि रियान रिकेल्टन यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत चांगली सुरुवात दिली. मात्र त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन करत आफ्रिकेच्या डावाला खिंडार पाडायला सुरुवात केली. कर्णधार टेम्बा बावुमा केवळ ३ धावांवर पॅव्हेलियनला परतला.

बुमराह-कडून स्टंप माईकवर ऐकू आले वादग्रस्त शब्द

आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील १३व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बुमराहने बावुमाला एलबीडब्ल्यूसाठी जोरदार अपील केले. मैदानी पंचांनी नाबाद दिल्यानंतर भारतीय खेळाडू डीआरएस घ्यायचे की नाही याबद्दल चर्चा करत होते. याच दरम्यान बुमराह स्टंप माईकजवळ काहीतरी बोलताना ऐकू आला. त्याने बावुमाबद्दल “बौना आहे” अशी टिप्पणी केल्याचा दावा सोशल मीडियावर होत असून हा क्लिप चांगलाच चर्चेत आहे.

भारतीय संघाने त्या वेळी डीआरएस घेतला नाही. पण काही क्षणातच कुलदीप यादवच्या चेंडूवर ध्रुव जुरेलने उत्कृष्ट झेल घेत बावुमाला बाद केले. तो केवळ ३ धावांवर माघारी फिरला.

 

बुमराहचा प्रहार—दोन्ही ओपनर्स पॅव्हेलियनमध्ये

सामन्याच्या सुरुवातीला रिकेल्टन आणि मार्करम यांनी वेगवान धावगती ठेवत भारतीय गोलंदाजांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण जसप्रीत बुमराहने आपल्या अचूक लाइन-लेंथमुळे दोन्ही ओपनर्सना परत पाठवले.

  • रिकेल्टन 23 धावा
  • मार्करम 31 धावा

दोघांनाही बुमराहने चतुराईने बाद केले आणि सामन्याचा अंदाज भारताकडे वळवला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs SAind vs sa testJasprit BumrahTemba BavumaViral Video

भारत