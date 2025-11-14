IND vs SA: LIVE सामन्यात हे काय बोलून गेला बुमराह? स्टंप माइकवर ऐकायला आली टेम्बा बावुमाबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी Video

Jasprit Bumrah Comment On Temba Bavuma: कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टेस्ट सामना रंगात आला असताना जसप्रीत बुमराहचा एक व्हिडीओ जोरात व्हायरल होत आहे. या सामन्यात बुमराहने आफ्रिका कर्णधार टेम्बा बावुमाबद्दल स्टंप माईकवर काहीतरी म्हटल्याचे स्पष्ट ऐकू आले असून चाहते त्यावर भरभरून प्रतिक्रिया देत आहेत.
दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकत प्रथम फलंदाजीची निवड केली होती. एडन मार्करम आणि रियान रिकेल्टन यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत चांगली सुरुवात दिली. मात्र त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात पुनरागमन करत आफ्रिकेच्या डावाला खिंडार पाडायला सुरुवात केली. कर्णधार टेम्बा बावुमा केवळ ३ धावांवर पॅव्हेलियनला परतला.
आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील १३व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बुमराहने बावुमाला एलबीडब्ल्यूसाठी जोरदार अपील केले. मैदानी पंचांनी नाबाद दिल्यानंतर भारतीय खेळाडू डीआरएस घ्यायचे की नाही याबद्दल चर्चा करत होते. याच दरम्यान बुमराह स्टंप माईकजवळ काहीतरी बोलताना ऐकू आला. त्याने बावुमाबद्दल “बौना आहे” अशी टिप्पणी केल्याचा दावा सोशल मीडियावर होत असून हा क्लिप चांगलाच चर्चेत आहे.
Jasprit Bumrah saying - Bauna bhi hai ye BC, while discussing LBW review decision for Temba Bavuma pic.twitter.com/VSlb0ycck5
— MRIDUL KUMAR (@MRIDULKUMAR7) November 14, 2025
भारतीय संघाने त्या वेळी डीआरएस घेतला नाही. पण काही क्षणातच कुलदीप यादवच्या चेंडूवर ध्रुव जुरेलने उत्कृष्ट झेल घेत बावुमाला बाद केले. तो केवळ ३ धावांवर माघारी फिरला.
Rishabh Pant was alerting all leg side fielders for Bavuma
Next ball - Bavuma Out
Top notch game sense by Pant pic.twitter.com/8uCjzBwqkd
— (@rishabhhive) November 14, 2025
सामन्याच्या सुरुवातीला रिकेल्टन आणि मार्करम यांनी वेगवान धावगती ठेवत भारतीय गोलंदाजांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण जसप्रीत बुमराहने आपल्या अचूक लाइन-लेंथमुळे दोन्ही ओपनर्सना परत पाठवले.
दोघांनाही बुमराहने चतुराईने बाद केले आणि सामन्याचा अंदाज भारताकडे वळवला.