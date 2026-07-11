/BBL चा ओपनिंग सामना खेळण्यासाठी भारतात येणार का पाकिस्तानचे क्रिकेटर?

BBL In India : बिग बॅश लीग 2026-27 चा ओपनिंग सामना भारतात खेळवला जाईल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आणि बीसीसीआयने संयुक्तपणे हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हा सामना चेन्नईतील चेपॉक क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल. याची अधिकृत घोषणा ही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या दोन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर केली. मात्र या घोषणेनंतर चाहत्यांना प्रश्न पडलाय की बिग बॅश लीग खेळण्यासाठी पाकिस्तानचे खेळाडू भारतात येणार का?
बिग बॅश लीगच्या मागच्या सीजनमध्ये वेगवेगळ्या संघाकडून एकूण 7 पाकिस्तानी खेळाडू मैदानावर उतरले होते. या 7 पैकी अधिकतर पाकिस्तानी खेळाडू हे फ्लॉप ठरले. मात्र यावर अद्याप बिग बॅश लीगने कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाहीये. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात राजकीय तणाव वाढला आणि परिणामी पाकिस्तानने त्यांचा क्रिकेट संघ भारतात सामने खेळण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिला. त्यामुळे टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताकडे यजमानपद असताना सुद्धा पाकिस्तानचे सामने हे श्रीलंकेत आयोजित करण्यात आलेले. तसेच 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आयपीएलमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंवर बंदी घालण्यात आली.
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटने शुक्रवारी बिग बॅश लीग 2026-27 चा ओपनिंग सामना हा 12 डिसेंबर रोजी खेळवला जाणार अशी घोषणा केली. यात गतविजेता संघ 'पर्थ स्कॉर्चर्स' आपल्या पहिल्या सामन्यात 'मेलबर्न रेनेगेड्स'चा सामना करेल. बीसीसीआय आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाने हा पहिला सामना ऑस्ट्रेलियातील मैदानांवर न खेळता भारतात खेळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पहिल्या सामन्याचे यजमानपद चेन्नईला देण्यात आल्याची घोषणा बीबीएलने केली आहे. आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाचे होम ग्राऊंड असलेल्या चेन्नईच्या ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियमवर पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. बीबीएलच्या नव्या सिझनचा उद्घाटन समारंभ सामना परदेशात आयोजित होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला आशा आहे की, एक दिवस आयपीएलचा सामना ऑस्ट्रेलियातही आयोजित केला जाईल.
बिग बॅश लीग 2026-27 चा पर्थ स्कॉचर्स विरुद्ध मेलबर्न रेनेगेड्स यांच्यामध्ये खेळवला जाणार असून भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 2.40 वाजता सामन्याला सुरू होईल. चेन्नई येथील एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमची आसनक्षमता 35000 आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला आशा आहे की भारतीय चाहते मोठ्या संख्येने सामन्यासाठी उपस्थित राहतील आणि स्टेडियम पूर्ण भरेल.