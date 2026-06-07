वैभवसाठी कायपण! BCCI ने 'हा' नियम बदलला, त्या एकट्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून.....

Vaibhav Sooryavanshi In Team India : आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून धमाकेदार कामगिरी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीची (Vaibhav Sooryavanshi) निवड भारतीय वरिष्ठ संघात करण्यात आलेली आहे. शनिवार 6 जून रोजी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा झाली. यात बीसीसीआयने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या नावाची सुद्धा घोषणा केली. मात्र कमी वयाच्या खेळाडूला संघात स्थान देत असताना बीसीसीआयने एक अतिशय संवेदनशील आणि मोठा निर्णय सुद्धा घेतला. वैभवचं वय कमी असल्याने आगामी इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यात दोन खास व्यक्ती हे टीम इंडियासोबत यात्रा करतील.
वैभव सूर्यवंशी हा सध्या फक्त 15 वर्षांचा आहे. एवढ्या कमी वयात मिळालेली लोकप्रियता, मीडिया अटेंशन आणि वरिष्ठ संघावर असलेला मोठा दबाव इत्यादी कमी वयाच्या मुलासाठी मानसिक रूपात एक चॅलेंज ठरू शकतं. तेव्हा हे लक्षात घेऊन बीसीसीआयने हा निर्णय घेतलाय की इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या आगामी दौऱ्यात वैभव सूर्यवंशीचे आई वडील टीम इंडिया सोबत प्रवास करतील. टीम इंडिया सोबत परदेशात प्रवास करत असताना त्याला घरच्या सारखं वातावरण मिळावं आणि त्याला एकटं वाटू नये म्हणून आई वडिलांना त्याच्या सोबत राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
1989 मध्ये सुद्धा असाच काहीसा निर्णय बीसीसीआयने सचिन तेंडुलकरसाठी सुद्धा घेतला होता. सचिन तेंडुलकरने वयाच्या 16 व्या वर्षी पाकिस्तान विरुद्ध टेस्ट सामन्यात भारतीय संघाकडून पदार्पण केले होते. तेव्हा तो भारताकडून पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू ठरला होता. तेव्हा सचिन सोबत त्याचा मोठा भाऊ अजित हा टीम इंडिया सोबत पाकिस्तानला गेला होता. आता 37 वर्षांनी वैभव सूर्यवंशीने सचिन तेंडुलकरचा हा रेकॉर्ड मोडला आहे. वयाच्या 15 व्या वर्षी टीम इंडियात वैभवला स्थान मिळालं आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी स्पोर्टस्टारला सांगितले, "वैभव लहान मुलगा आहे, त्यामुळे आम्ही त्याच्या पालकांना त्याच्यासोबत आयर्लंड आणि इंग्लंडला प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून ते त्याच्यासोबत राहू शकतील आणि त्याला नवीन वातावरणाशी जुळवून घेण्यास मदत करू शकतील. बोर्ड त्यांचा सर्व खर्च उचलेल'.
बीसीसीआयने भारतीय क्रिकेट संघाच्या परदेश दौऱ्यासाठी खेळाडूंच्या कुटुंबासंदर्भात काही कठोर नियम लावले आहेत. ज्यात खेळाडू संपूर्ण दौऱ्या दरम्यान आपल्या कुटुंब किंवा पत्नीसोबत राहू शकत नाहीत. जर कोणतीही स्पर्धा ही 45 किंवा त्यापेक्षा जास्त लांब असेल तर खेळाडूच्या कुटुंबातील सदस्य संपूर्ण दौऱ्यादरम्यान खेळाडूसोबत फक्त १४ दिवसच राहू शकतील. मात्र वैभव सूर्यवंशीसाठी बीसीसीआयने नियमांमध्ये बदल केला आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (विकेटकिपर), रवी बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सॅमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन.
पहिला टी20: 26 जून, बेलफास्ट
दुसरा टी20: 28 जून, बेलफास्ट
1 जुलै : पहला टी20, चेस्टर ले स्ट्रीट
4 जुलै : दूसरा टी20, मँचेस्टर
7 जुलै : तीसरा टी20, नॉटिंघम
9 जुलै : चौथा टी20, ब्रिस्टल
11 जुलै : पाचवा टी20, साउथम्प्टन
14 जुलै : पहला वनडे, बर्मिंघम
16 जुलै : दूसरा वनडे, कार्डिफ
19 जुलै : तीसरा वनडे, लॉर्ड्स