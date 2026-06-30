एशियन गेम्ससाठी भारताच्या महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचा पत्ता कट

Asian Games 2026 : भारताचा महिला क्रिकेट संघ ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध टी20 महिला वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेज सामन्यात पराभूत झाल्यामुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला. आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 चा विजेता ठरलेल्या महिला संघाला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सेमी फायनलपर्यंत सुद्धा मजल मारता आली नाही. या पराभवाच्या दोन दिवसांनी एशियन गेम्ससाठी भारताच्या महिला क्रिकेट संघाची घोषणा बीसीसीआयकडून करण्यात आली. मात्र महत्वाची गोष्ट अशी की सिलेक्टर्सनी टी20 वर्ल्ड कप संघाचा भाग असलेल्या स्टार खेळाडूला यातून वगळलं आहे. तर भारतीय संघाचं नेतृत्व नेहमी प्रमाणे हरमनप्रीत कौरकडे दिलं आहे.
महिला टी20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप 2026 संघाचा भाग असणाऱ्या विकेटकिपर फलंदाज यास्तिका भाटियाला एशियन गेम्ससाठी निवडलेल्या संघातून बाहेर काढण्यात आलंय. टीम इंडियाच्या कर्णधारपदाची धुरा ही हरमनप्रीत कौरकडे देण्यात आली असून उपकर्णधारपद हे स्मृती मंधानाकडे देण्यात आलेलं आहे. तर टी20 वर्ल्ड कपमध्ये दुखापतग्रस्त झालेल्या श्रेयंका पाटील हिला संघात निवडण्यात आलं आहे. पण जर ती दुखापतीतून बरी झाली तरच संघात खेळू शकेल. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये नेदरलँड विरुद्ध सामन्यात दुखापतग्रस्त झाल्याने श्रेयंका पाटील महिला टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडावं लागलं.
यास्तिका भाटिया हिला संघातून बाहेर काढण्यामागचं मुख्य कारण तिचा परफॉर्मन्स आहे. यास्तिकाने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये फक्त ३ सामने खेळले ज्यात तिने फक्त 41 धावा केल्या. सध्या तिची सरासरी 13.66 असून स्ट्राईक रेट 117.14 पर्यंत होता. यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये जेमिमा रॉड्रिग्सचं प्रदर्शन खूप खास होतं. तिने सुद्धा ५ सामन्यात 92 धाव केल्या मात्र तरीही तिला एशियन गेम्समध्ये भारतीय संघात स्थान देण्यात आलं.
BCCI Women (BCCIWomen) June 30, 2026
India Women's squad announced for the 2026 AsianGames in September.
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2023 मध्ये हांगझोऊ मध्ये खेळवण्यात आलेल्या एशियन गेम्सच्या फायनल स्पर्धेत भारताने श्रीलंकेला पराभूत करून गोल्ड मेडल जिंकलं होतं. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करताना 116 धावा खेळूया. तर श्रीलंका संघ केवळ 97 धावा करू शकले. या स्पर्धेत जेमिमाने सर्वाधिक 109 धावा केल्या होत्या .
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जी. कमलिनी, भारती फूलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव आणि नंदिनी शर्मा.