  • BCCI कडून नव्या 7 नियमांची घोषणा, IPL 2026 पूर्वी होणार लागू, पालन न केल्यास होणार कारवाई

BCCI कडून नव्या 7 नियमांची घोषणा, IPL 2026 पूर्वी होणार लागू, पालन न केल्यास होणार कारवाई

BCCI New Rules : IPL 2026 साठी बीसीसीआयने नव्या 7 नियमांची घोषणा केलेली आहे. १९ व्या सीजन दरम्यान सर्व १० संघांना या नियमांचं पालन करावं लागेल. तेव्हा बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांबाबत जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 01:00 PM IST
BCCI कडून नव्या 7 नियमांची घोषणा, IPL 2026 पूर्वी होणार लागू, पालन न केल्यास होणार कारवाई
BCCI New Rules : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनचं बिगुल वाजलं असून 28 मार्च पासून सुरु होणाऱ्या IPL 2026 साठी बीसीसीआयने (BCCI) नव्या 7 नियमांची घोषणा केलेली आहे. 19 व्या सीजन दरम्यान आयपीएलच्या सर्व 10 संघांना हे नियम पाळावे लागतील. तेव्हा हे 7 नियम नेमके काय आहेत. याचा परिणाम स्पर्धेवर कशाप्रकारे होणार याबाबत जाणून घेऊयात. 

IPL 2026 साठी BCCI चे 7 नियम : 

बीसीसीआयने आयपीएल 2026 पूर्वी सराव आणि ट्रेनिंग सेशन संदर्भात काही नियम काढले आहेत. कोणत्याही आयपीएल संघाला सामन्याच्या दिवशी ट्रेनिंग करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. 

आयपीएल 2026 साठी बीसीसीआयने नियम हा संघाच्या सराव सामान्यांशी निगडित केलेला आहे. कोणत्याही संघाला दोनपेक्षा जास्त सराव सामने खेळण्याची परवानगी नाहीये. सराव सामना खेळण्यापूर्वी त्यांना बीसीसीआयची परवानगी घ्यावी लागले तसेच त्यांना हे सुद्धा लक्षात ठेवावं लागेल की कोणताही सामना हा 3 तासांपेक्षा जास्त वेळ चालणार नाही. 

बीसीसीआयचा नवा नियम हा संघाच्या नेट प्रॅक्टिस सेशनशी जोडलेला आहे. कोणताही संघ प्रॅक्टिस नेट्स शेअर करणार नाही. प्रत्येक संघाला प्रॅक्टिससाठी एक नवा नेट्स दिला जाईल. एका संघाला दुसऱ्या संघाचे नेट्स वापरण्याची परवानगी नसेल जरी तो नेट्स खाली असला तरीही. 

ज्या पिचवर कोणताही घरचा संघ त्यांचा पहिला सामना खेळेल त्यावर 4 दिवसांपूर्वी पासून ट्रेनिंग आणि प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी नसेल. संघाला रेंज हीटिंग, थ्रो डाउन, रन-अप आणि ड्रील्ससाठी वेगळी विकेट दिली जाईल. घरच्या संघाला पहिले सराव करण्यास प्राधान्य असेल. जर संघ एकमेकांच्या लागोपाठनंतर प्रॅक्टिस करत असेल तर प्रत्येकवेळा नव्या तयार करण्यात आलेल्या पिचचं निरीक्षण करण्यात येईल. 

हेही वाचा : IPL 2026 : 'त्याला कर्णधारपद मिळायलाच हवं...' आर अश्विनने मुंबई इंडियन्सला दिला सल्ला, हार्दिककडून नेतृत्व काढून घेण्यास सांगितलं

आयपीएल 2026 साठी बीसीसीआयचा नवा नियम हा खेळाडूंच्या कुटुंब आणि मित्रांसाठी सुद्धा जोडला गेलेला आहे. कुटुंब आणि खेळाडूंना खेळाडूंसोबत प्रवास करण्याची परवानगी नाही. खेळाडू जेव्हाही सराव किंवा सामन्यासाठी जातील तेव्हा त्यांना टीम बसनेच जावं लागेल. 

बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या दरम्यान खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफला मैदानावर लागलेल्या LEB बोर्डजवळ बसण्याची बंदी घालण्यात आली आहे. 

आयपीएलच्या पहिल्या सत्राच्या वेळापत्रकाची घोषणा : 

11 मार्च रोजी आयपीएल 2026 च्या पहिल्या सत्रातील वेळापत्रकाची घोषणा झाली आहे. यानुसार 28 मार्च पासून आयपीएल सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. २८ मार्च ते १२ एप्रिल दरम्यानच्या पहिल्या सत्रातील आयपीएल वेळापत्रकाची घोषणा झाली असून दरम्यान एकूण २० सामने होणार आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात ओपनिंग सामना खेळवला जाईल. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

IPL 2026: जर त्याची बॅट चालली तर...' वैभव सूर्यवंशीबद्...

