IPL 2026 च्या शेड्युलमध्ये अचानक झाला बदल! 'या' संघांच्या सामन्याची तारीख बदलली, पाहा नवं शेड्युल

IPL 2026 CSK VS GT Match Updated Schedule : बीसीसीआयने माहिती देत सांगितलं की अहमदाबादमध्ये नगरपालिका निवडणुका असल्याने 26 एप्रिल आणि 21 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यांच्या ठिकाणांमध्ये बदल झाला आहे. या बदलाचा परिणाम हा चेन्नई सुपरकिंग्स आणि गुजरात टायटन्स या सामन्यांवर झाला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 13, 2026, 09:52 PM IST
IPL 2026 Updated Schedule : आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल झालेला आहे. अहमदाबाद येथे होणाऱ्या आगामी नगरपालिका निवडणुकांमुळे आयपीएल 2026 च्या दोन सामान्यांचं वेळापत्रक बदललं आहे. बीसीसीआयने माहिती देत सांगितलं की अहमदाबादमध्ये नगरपालिका निवडणुका असल्याने 26 एप्रिल आणि 21 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यांच्या ठिकाणांमध्ये बदल झाला आहे. या बदलाचा परिणाम हा चेन्नई सुपरकिंग्स आणि गुजरात टायटन्स या सामन्यांवर झाला आहे. 

चेन्नई विरुद्ध गुजरात सामन्यांच्या ठिकाणांमध्ये बदल : 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात 26 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सामन्याच्या शेड्युलमध्ये बदल केला आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये होणार होता. मात्र अहमदाबादमध्ये सुरु असलेल्या नगरपालिका निवडणुकांमुळे हा सामना आता चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे. 26 एप्रिल रोजी दुपारी 3:30 वाजता हा सामना रंगणार आहे. 

तर 21 मे रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यातील सामना हा आधी चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र वेळापत्रकात झालेल्या बदलानंतर  21 मे रोजी होणारा  चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स  सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या सामना संध्याकाळी 7:30 वाजता होईल. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

हवामान खात्याकडून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा, रत्नागिरीत...

महाराष्ट्र बातम्या