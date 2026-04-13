IPL 2026 च्या शेड्युलमध्ये अचानक झाला बदल! 'या' संघांच्या सामन्याची तारीख बदलली, पाहा नवं शेड्युल

IPL 2026 Updated Schedule : आयपीएल 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल झालेला आहे. अहमदाबाद येथे होणाऱ्या आगामी नगरपालिका निवडणुकांमुळे आयपीएल 2026 च्या दोन सामान्यांचं वेळापत्रक बदललं आहे. बीसीसीआयने माहिती देत सांगितलं की अहमदाबादमध्ये नगरपालिका निवडणुका असल्याने 26 एप्रिल आणि 21 मे रोजी होणाऱ्या सामन्यांच्या ठिकाणांमध्ये बदल झाला आहे. या बदलाचा परिणाम हा चेन्नई सुपरकिंग्स आणि गुजरात टायटन्स या सामन्यांवर झाला आहे.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात 26 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सामन्याच्या शेड्युलमध्ये बदल केला आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये होणार होता. मात्र अहमदाबादमध्ये सुरु असलेल्या नगरपालिका निवडणुकांमुळे हा सामना आता चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे. 26 एप्रिल रोजी दुपारी 3:30 वाजता हा सामना रंगणार आहे.
तर 21 मे रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यातील सामना हा आधी चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र वेळापत्रकात झालेल्या बदलानंतर 21 मे रोजी होणारा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. या सामना संध्याकाळी 7:30 वाजता होईल.