BCCI कडून 2026 - 27 वर्षातील टीम इंडियाच्या वेळापत्रकाची घोषणा, मुंबई पुण्यात होणार आंतरराष्ट्रीय सामने

Team India 2026 - 27 Schedule : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने टीम इंडियाच्या घरच्या मैदानावर होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सामान्यांचं शेड्युल जाहीर केलं आहे. त्यानुसार 2026-27 च्या भारतीय पुरुष वरिष्ठ संघाच्या अधिकृत वेळापत्रकाची घोषणा झालेली असून यात संघ एकूण 22 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळेल. ज्यात वेस्टइंडीज, श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे आणि ऑस्ट्रेलिया सारखे संघ भारताचा दौरा करणार आहे. हे सर्व सामने भारतातील विविध 17 शहरांमध्ये होणार आहे. तेव्हा हे सामने कोणत्या शहरांमध्ये आणि कधी खेळवले जातील याविषयी जाणून घेऊयात.
टीम इंडियाच्या घरच्या मैदानावर होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची सुरुवात 27 सप्टेंबर 2026 पासून वेस्ट इंडिज विरुद्ध होणार आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज आणि 5 सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाईल. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज वनडे सामने हे त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी आणि न्यू चंदीगड येथे आयोजित केले जातील. तर भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी20 सीरीज लखनऊ, रांची, इंदौर, हैदराबाद आणि बंगळुरू संघात होणार आहे.
Presenting the fixtures for TeamIndia's (Senior Men) international home season 2026-27
BCCI (BCCI) March 26, 2026
डिसेंबर 2026 मध्ये श्रीलंकेचा संघ भारत दौऱ्यावर येणार असून भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात 3 वनडे आणि 3 टी20 सामने खेळवले जाणार आहेत. हे वनडे सीरिजमधील सामने दिल्ली, बंगळुरू आणि अहमदाबादमध्ये होणार असून टी20 सीरीज राजकोट, कटक आणि पुणे येथे खेळवली जाणार आहे. त्यानंतर जानेवारी 2027 च्या सुरुवातीला, झिम्बाब्वेचा संघ 3 वनडे सामन्यांच्या सीरिजसाठी भारताचा दौरा करणार आहे, ज्यातील सामने कोलकाता, हैदराबाद आणि मुंबई येथे खेळले जातील.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांमध्ये खेळवली जाणारी बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी ही यंदा भारतात खेळवली जाणार आहे. यंदा बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीमध्ये एकूण 5 टेस्ट सामने खेळवले जाणार असून याला 21 जानेवारी पासून सुरुवात होणार आहे. याची सुरुवात जानेवारी 2027 रोजी नागपूरमधून होईल. त्यानंतर होणाऱ्या चार टेस्ट सामने हे चेन्नई, गुवाहाटी, रांची आणि अहमदाबाद यांच्यात सामने खेळवले जाणार आहेत.