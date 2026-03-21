टी20 वर्ल्ड कप विजयानंतर आता टीम इंडियाचा पुढील सामना कधी? BCCI ने केली घोषणा

 IND VS IRE : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनलनंतर आता बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या पुढील शेड्युलची घोषणा केलीये. या दौऱ्यात टीम इंडिया दोन टी20 सामने खेळेल.   

पूजा पवार | Updated: Mar 21, 2026, 01:14 PM IST
 IND VS IRE : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर 96 धावांनी विजय मिळवून टीम इंडियाने (Team India) सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप विजेतेपदाचा खिताब नावावर केला. यासह टीम इंडिया हा मायदेशात टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा हा पहिला संघ ठरला आहे. त्यानंतर आता आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून 28 मार्च पासून 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. मात्र दरम्यान बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या पुढील शेड्युलची घोषणा केलीये. ज्यात भारतीय संघ हा आयर्लंडचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात टीम इंडिया दोन टी20 सामने खेळेल. या दौऱ्यात टीम इंडियामध्ये अनेक नवीन चेहरे पाहायला मिळू शकतात. आयपीएल 2026 च्या फायनलनंतर भारतीय संघातील खेळाडू पुन्हा नॅशनल ड्युटीवर पोहोचतील. 

31 मे ला होणार फायनल : 

आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्च पासून होत आहे, मात्र आतापर्यंत फक्त 19 व्या सीजनच्या पहिल्याच सत्राचं शेड्युल जाहीर झालंय. सीजनचा फायनल सामना हा 31 मे रोजी खेळला जाईल. याच्या आठवड्याभरानंतर टीम इंडिया पुन्हा नॅशनल ड्युटीवर जाईल. 6 ते 10 जून पर्यंत शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध एकमेव टेस्ट सामना खेळेल आणि त्यानंतर वनडे सीरिजला सुरुवात होईल. 

कधी खेळवली जाणार वनडे सीरिज : 

शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध 14 जून पासून वनडे सीरिजची सुरुवात करणार आहे. या दरम्यान विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे मैदानात उतरतील. तर दुसरा वनडे सामना हा 17 जून तर शेवटचा वनडे सामना हा 20 जून रोजी खेळवला जाईल. त्यानंतर टीम इंडिया आयर्लंडच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. 

BCCI ने तारखांची केली घोषणा : 

बीसीसीआयने आयर्लंड दौऱ्यासाठी तारखांची घोषणा केली असून यंदा या दौऱ्यात टीम इंडियात काही नवीन चेहरे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी20 सामना हा 26 जून तर 28 जून या दरम्यान खेळवला जाणार आहे. टी20 वर्ल्ड कपनंतर पॉल स्टर्लिंगने निवृत्ती जाहीर केल्यामुळे आयर्लंडला नवीन कर्णधारही पाहायला मिळेल.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

