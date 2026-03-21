टी20 वर्ल्ड कप विजयानंतर आता टीम इंडियाचा पुढील सामना कधी? BCCI ने केली घोषणा

IND VS IRE : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर 96 धावांनी विजय मिळवून टीम इंडियाने (Team India) सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप विजेतेपदाचा खिताब नावावर केला. यासह टीम इंडिया हा मायदेशात टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा हा पहिला संघ ठरला आहे. त्यानंतर आता आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून 28 मार्च पासून 19 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. मात्र दरम्यान बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या पुढील शेड्युलची घोषणा केलीये. ज्यात भारतीय संघ हा आयर्लंडचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात टीम इंडिया दोन टी20 सामने खेळेल. या दौऱ्यात टीम इंडियामध्ये अनेक नवीन चेहरे पाहायला मिळू शकतात. आयपीएल 2026 च्या फायनलनंतर भारतीय संघातील खेळाडू पुन्हा नॅशनल ड्युटीवर पोहोचतील.
आयपीएल 2026 ची सुरुवात 28 मार्च पासून होत आहे, मात्र आतापर्यंत फक्त 19 व्या सीजनच्या पहिल्याच सत्राचं शेड्युल जाहीर झालंय. सीजनचा फायनल सामना हा 31 मे रोजी खेळला जाईल. याच्या आठवड्याभरानंतर टीम इंडिया पुन्हा नॅशनल ड्युटीवर जाईल. 6 ते 10 जून पर्यंत शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध एकमेव टेस्ट सामना खेळेल आणि त्यानंतर वनडे सीरिजला सुरुवात होईल.
Schedule announced for TeamIndia's tour of Ireland for the match T20I series
BCCI March 21, 2026
शुभमन गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडिया अफगाणिस्तान विरुद्ध 14 जून पासून वनडे सीरिजची सुरुवात करणार आहे. या दरम्यान विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे मैदानात उतरतील. तर दुसरा वनडे सामना हा 17 जून तर शेवटचा वनडे सामना हा 20 जून रोजी खेळवला जाईल. त्यानंतर टीम इंडिया आयर्लंडच्या दौऱ्यावर जाणार आहे.
बीसीसीआयने आयर्लंड दौऱ्यासाठी तारखांची घोषणा केली असून यंदा या दौऱ्यात टीम इंडियात काही नवीन चेहरे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी20 सामना हा 26 जून तर 28 जून या दरम्यान खेळवला जाणार आहे. टी20 वर्ल्ड कपनंतर पॉल स्टर्लिंगने निवृत्ती जाहीर केल्यामुळे आयर्लंडला नवीन कर्णधारही पाहायला मिळेल.