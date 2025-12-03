IND VS SA टी 20 सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात टेस्ट आणि वनडे सीरिजनंतर आता टी20 सीरीज खेळवली जाणार आहे. रायपूरमध्ये दुसरा वनडे सामना सुरु असताना बीसीसीआयने टी 20 सीरिजसाठी 15 खेळाडूंच्या संघाची घोषणा केली. यात मागील काही दिवसांपासून दुखापतीमुळे क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर असलेल्या उपकर्णधार शुभमन गिल आणि हार्दिक पंड्या यांचा समावेश करण्यात आलाय, मात्र गिल या सीरिजमध्ये भाग घेणार की नाही हे त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असणार आहे.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डने बुधवारी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी20 सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला आणि दुसरा टेस्ट सामना सुद्धा खेळू शकला नाही. वनडे संघात सुद्धा त्याला संधी देण्यात आलेली नाही. मात्र आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी 20 सीरिजसाठी त्याचा समावेश टी 20 संघात करण्यात आलाय. मात्र तो या सीरिजसाठी उपलब्ध असेल की नाही हे काही दिवसात त्याच्या हेल्द रिपोर्ट्सवरून समोर येईल. सध्या तो रिकवरी आणि रिहॅबिलिटेशन प्रक्रियेतून जातोय. तर हार्दिक पंड्या सुद्धा दुखापतीमुळे टीम इंडियातून बाहेर होता. परंतु आता ती फिट झालाय आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी 20 सीरिजमध्ये त्याला आता संधी देण्यात आलीये. तर मिडल ऑर्डरचा फलंदाज रिंकू सिंहला बाहेर करण्यात आलंय.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर
पहिला टी20 - 9 डिसेंबर 2025, बारबती स्टेडियम, कटक
दुसरा टी20 - 11 डिसेंबर 2025, महाराजा यादवेंद्र सिंघ इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर
तिसरा टी20 - 14 डिसेंबर 2025, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
चौथा टी20 - 17 डिसेंबर 2025, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
पाचवा टी20 - 19 डिसेंबर 2025, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० सीरिज कधी सुरू होणार आहे?
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० सीरिज 9 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे.
पहिला टी२० कधी आणि कुठे होणार आहे?
पहिला टी२० 9 डिसेंबर 2025 रोजी बारबती स्टेडियम, कटक येथे होणार आहे.
शुभमन गिल टी२० सीरिजमध्ये खेळणार आहे का?
शुभमन गिल टी२० सीरिजसाठी संघात आहे, परंतु त्याचा फिटनेसवर अवलंबून आहे.