English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND VS SA टी 20 सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या 5 सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जाणार असून यासाठी बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 3, 2025, 06:59 PM IST
IND VS SA टी 20 सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा, 'या' स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात टेस्ट आणि वनडे सीरिजनंतर आता टी20 सीरीज खेळवली जाणार आहे. रायपूरमध्ये दुसरा वनडे सामना सुरु असताना बीसीसीआयने टी 20  सीरिजसाठी 15 खेळाडूंच्या संघाची घोषणा केली. यात मागील काही दिवसांपासून दुखापतीमुळे क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर असलेल्या उपकर्णधार शुभमन गिल आणि हार्दिक पंड्या यांचा समावेश करण्यात आलाय, मात्र गिल या सीरिजमध्ये भाग घेणार की नाही हे त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

गिल आणि हार्दिकचं पुनरागमन : 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डने बुधवारी भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी20 सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलच्या मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला आणि दुसरा टेस्ट सामना सुद्धा खेळू शकला नाही. वनडे संघात सुद्धा त्याला संधी देण्यात आलेली नाही. मात्र आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी 20 सीरिजसाठी त्याचा समावेश टी 20 संघात करण्यात आलाय. मात्र तो या सीरिजसाठी उपलब्ध असेल की नाही हे काही दिवसात त्याच्या हेल्द रिपोर्ट्सवरून समोर येईल. सध्या तो रिकवरी आणि रिहॅबिलिटेशन प्रक्रियेतून जातोय. तर हार्दिक पंड्या सुद्धा दुखापतीमुळे टीम इंडियातून बाहेर होता. परंतु आता ती फिट झालाय आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी 20 सीरिजमध्ये त्याला आता संधी देण्यात आलीये. तर मिडल ऑर्डरचा फलंदाज रिंकू सिंहला बाहेर करण्यात आलंय. 

टी 20  सीरिजसाठी भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी20 सीरिज वेळापत्रक : 

पहिला टी20 - 9 डिसेंबर 2025, बारबती स्टेडियम, कटक
दुसरा टी20 -  11 डिसेंबर 2025, महाराजा यादवेंद्र सिंघ इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर
तिसरा टी20 - 14 डिसेंबर 2025, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
चौथा टी20 - 17 डिसेंबर 2025, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
पाचवा टी20 - 19 डिसेंबर 2025, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

FAQ : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० सीरिज कधी सुरू होणार आहे?
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० सीरिज 9 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे.

पहिला टी२० कधी आणि कुठे होणार आहे?
पहिला टी२० 9 डिसेंबर 2025 रोजी बारबती स्टेडियम, कटक येथे होणार आहे.

शुभमन गिल टी२० सीरिजमध्ये खेळणार आहे का?
शुभमन गिल टी२० सीरिजसाठी संघात आहे, परंतु त्याचा फिटनेसवर अवलंबून आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs SASuryakumar Yadavmarathi newsteam indiaCricket News

इतर बातम्या

'विराट असताना सुपरमॅनची काय गरज?' कोहलीच्या 84 व्...

स्पोर्ट्स