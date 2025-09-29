IND vs PAK : पाकिस्तानवर ऐतिहासिक विजय मिळवत टीम इंडियाचा आशिया कप 2025 वर कब्जा, BCCIकडून करोडोंचं बक्षीस जाहीर

What is Asia Cup 2025 Prize Money: दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर (Dubai) खेळल्या गेलेल्या आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात भारताने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर 5 गडी राखून विजय मिळवत (Ind vs Pak,Asia Cup 2025) पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले. या विजयासह टीम इंडियाने स्पर्धेचे नववे विजेतेपद पटकावले आणि आपल्या ऐतिहासिक यशाच्या यादीत आणखी एक मोठी भर घातली. या संपूर्ण स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तानवर दणदणीत वर्चस्व गाजवले. ग्रुप स्टेज, सुपर-4 आणि अखेरचा फायनल. तिन्ही सामन्यांत टीम इंडियाने पाकिस्तानला धूळ चारली. बॅटिंग, बॉलिंग आणि फिल्डिंगच्या सर्वच विभागांत भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट खेळ दाखवत सामन्यांवर पकड ठेवली.
या ऐतिहासिक यशानंतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या गौरवासाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास आणखी वाढला असून, तरुण क्रिकेटपटूंनाही भविष्यकाळात प्रेरणा मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चाहत्यांनी देखील या पावलाचे स्वागत केले आहे.
21 crores prize money for the team and support staff. #AsiaCup2025 #INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/y4LzMv15ZC
या मालिकेला राजकीय आणि भावनिक पार्श्वभूमीही होती. 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर 7 मे रोजी झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर प्रथमच भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने आले. त्यामुळे या स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यावर तणावाचे वातावरण पसरले होते. चाहत्यांच्या अपेक्षा, माध्यमांचे लक्ष आणि सुरक्षा यामुळे वातावरण तापले होते.
फक्त मैदानावरच नव्हे, तर सामन्यानंतरही वाद निर्माण झाले. भारतीय खेळाडूंनी एकदाही पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन केले नाही. अंतिम सामन्यानंतरही असेच चित्र पाहायला मिळाले, ज्यावरून चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली.
आशिया कप हा 17 वा हंगाम होता आणि भारताने तब्बल नवव्यांदा विजेतेपद मिळवत पुन्हा एकदा या स्पर्धेतील सर्वाधिक यशस्वी संघ म्हणून आपले नाव नोंदवले. याआधी भारताने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 आणि 2023 मध्ये आशिया कप जिंकला होता. त्यामुळे भारतीय संघाने आपल्या किताबाचे यशस्वी रक्षण केले आहे. या विजयाने भारताने केवळ मैदानावरच नव्हे, तर चाहत्यांच्या मनावरही राज्य केले आहे. बीसीसीआयच्या मोठ्या इनामामुळे हा विजय आणखी संस्मरणीय ठरला आहे.
1. भारताने अंतिम सामन्यात पाकिस्तानवर किती फरकाने विजय मिळवला?
टीम इंडियाने पाकिस्तानला 5 गडी राखून पराभूत केले.
2. बीसीसीआयने भारतीय संघाला किती बक्षीस जाहीर केले?
बीसीसीआयने खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा केली आहे.
3. भारताने आशिया कप कितव्यांदा जिंकला आहे?
भारताने नवव्यांदा आशिया कप जिंकला असून, तो या स्पर्धेतील सर्वाधिक यशस्वी संघ ठरला आहे.