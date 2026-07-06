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नो संजू नो अर्शदीप... झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा! नव्या खेळाडूंना मिळणार संधी

इंग्लंडविरुद्ध मालिकेनंतर टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध मालिका खेळणार आहे तर एक संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध देखील मालिका खेळणार आहे. टीम इंडिया झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची मालिका खेळणार आहे या मालिकेसाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 06, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:38 PM IST
नो संजू नो अर्शदीप... झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा! नव्या खेळाडूंना मिळणार संधी
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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नो संजू नो अर्शदीप... झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा! नव्या खेळाडूंना मिळणार संधी
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