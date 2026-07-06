/नो संजू नो अर्शदीप... झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा! नव्या खेळाडूंना मिळणार संधी

India vs Zimbabwe T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका सुरु आहे, या मालिकेचा तिसरा सामना 7 जुलै रोजी खेळवला जाणार आहे ही मालिका पाच सामन्यांची होणार आहे. या मालिकेनंतर टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध मालिका खेळणार आहे तर एक संघ झिम्बाब्वेविरुद्ध देखील मालिका खेळणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या कॅप्टन्सीमध्ये टीम इंडियाने एकही विजय आतापर्यत मिळवलेला नाही त्यामुळे आता आगामी सामन्यावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. भारतीय टी20 संघाची इंग्लंडविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया झिम्बाब्वेविरुद्ध तीन सामन्यांची मालिका खेळणार आहे या मालिकेसाठी बीसीसीआयने टीम इंडियाची घोषणा केली आहे. भारतीय संघात झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेमध्ये कोणाला संधी मिळाली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
झिम्बाब्वेविरुद्ध टीम इंडियाची घोषणा केली आहे यामध्ये बीसीसीआयने अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. भारताच्या संघाला विश्वचषक जिंकवून देणारा संजू सॅमसन संघाचा भाग नाही, संजू सॅमसनला संघामधून वगळण्यात आले आहे तर त्याच्या जागेवर प्रभसिमरण सिंग याला संधी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशीला देखील झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेत संधी देण्यात आली आहे.
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इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील उर्वरित तीन सामन्यांमध्ये तो भारतीय संघाकडून खेळणार नाही. तथापि, केवळ संजूच नाही, तर गोलंदाजी विभागातही अनेक महत्त्वाचे खेळाडू संघातून बाहेर पडले आहेत. त्याचबरोबर अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा देखील संघाचा भाग नाहीत त्याच्या जागेवर मयक यादव, यश ठाकूर यांना संघामध्ये जागा मिळाली आहे. त्याचबरोबर अशोक शर्मा, सूर्यांश शेंडगे यांना स्थान मिळाली आहे. त्याचबरोबर हर्ष दुबे आणि सूर्यांश शेंडगेला देखील संघामध्ये स्थान मिळाले आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकिपर), प्रभसिमरण सिंह (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सूर्यांश शेडगे, प्रिन्स यादव, हर्ष दुबे, मयंक यादव
News #TeamIndia squad announced for the -match T20I series against Zimbabwe.— BCCI (@BCCI) July 6, 2026
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