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जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही; BCCI चा नवा कडक नियम लागू!

बीसीसीआयने 2026-27 च्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खेळाच्या नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्या गोलंदाजांशी संबंधित आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 21, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:25 PM IST
जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही; BCCI चा नवा कडक नियम लागू!
Image Credit: देशांतर्गत क्रिकेटसाठी बीसीसीआयचा नियम (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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