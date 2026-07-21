/जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही; BCCI चा नवा कडक नियम लागू!

BCCI New Rule For Domestic cricket : भारतीय संघ सध्या झिम्बाब्वेविरुद्ध मालिकेसाठी गेला आहे, याचदरम्यान झिम्बाब्वेविरुद्ध भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) 2026-27 च्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खेळाच्या नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यापैकी सर्वात प्रमुख बदल म्हणजे जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्या गोलंदाजाला संपूर्ण सामन्यासाठी निलंबित केले जाणार आहे. या नवीन नियमांचा परिणाम प्रामुख्याने गोलंदाज आणि विकेटकिपरवर होणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल जाणूनबुजून नो-बॉल टाकणाऱ्या गोलंदाजांशी संबंधित आहे. एखाद्या गोलंदाजांने मुद्दाम नो बॅाल टाकला तर संपूर्ण सामन्यासाठी बंदी घातली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, बहुदिवसीय सामन्यांमधील दिवसाच्या शेवटच्या षटकाबाबतही एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे.
बीसीसीआयने या सुधारित नियमांविषयीची माहिती सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांना पाठवली आहे. जो गोलंदाज जाणूनबुजून 'फ्रंट-फूट नो-बॉल' टाकतो किंवा असा चेंडू टाकतो ज्यात त्याचा पाय निर्धारित जागेवर पडत नाही, त्याला केवळ त्या डावासाठीच नव्हे तर उर्वरित सामन्यासाठी गोलंदाजी करण्यापासून निलंबित केले जाईल. आतापर्यंत लागू असलेल्या नियमांनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये गोलंदाजाला केवळ संबंधित डावापुरतेच गोलंदाजी करण्यापासून प्रतिबंधित केले जात असे. बीसीसीआयने अलीकडेच मेरीलेबोन क्रिकेट क्लबने (एमसीसी) सुचवलेल्या या सुधारणा सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांसोबत शेअर केल्या आहेत.
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अशा प्रकरणांमध्ये, गोलंदाजाला केवळ त्या डावात गोलंदाजी करण्यास मनाई होती, परंतु तो पुढच्या डावात गोलंदाजी करू शकत होता. पण आता, अशा चुकीमुळे गोलंदाजाला संपूर्ण सामन्यासाठी बाद केले जाईल असे बीसीसीआयने सांगितले आहे. बोर्डाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, गोलंदाजाने जाणूनबुजून फ्रंट-फूट नो-बॉल टाकला की नाही, याचा अंतिम निर्णय मैदानातील पंच घेतील. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील दिवसाच्या शेवटच्या षटकासंबंधीचे नियमही बदलण्यात आले आहेत. पूर्वी, शेवटच्या षटकात विकेट पडल्यास, दिवसाचा खेळ तात्काळ संपल्याचे घोषित केले जात असे, पण आता तसे होणार नाही.
News— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) May 20, 2026
BCCI announces the schedule for the Indian Domestic Season 2026-27, which will feature 1,788 matches across age groups and formats in men’s and women’s cricket.
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शेवटच्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर विकेट पडली, तर नवीन फलंदाजाला मैदानात येऊन षटकातील शेवटचा चेंडू खेळावा लागेल. याचा अर्थ असा की, दिवसाचे शेवटचे षटक कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केले जाईल. एमसीसीला असे वाटत होते की नियम १२.५.२ मुळे दिवसाच्या शेवटी नवीन फलंदाजाला क्रीजवर येण्याची संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली.