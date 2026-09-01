/अफगाणिस्तानविरोधातील मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा! बुमराहची एंट्री तर हार्दिक पांड्याला संघाबाहेर; असा आहे प्लेईंग 11 संघ

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. 13 सप्टेंबरपासून ही मालिका सुरु होणार आहे. 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी ही मालिका खेळवली जात आहे. या दौऱ्याच्या निमित्ताने भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचं संघात पुनरागमन झालं आहे. त्याने भारतासाठी शेवटचा सामना 16 जुलै रोजी इंग्लंडविरोधात खेळला होता. त्या सामन्यात त्याच्या डाव्या गुडघ्याला दुखापत झाली होती आणि तेव्हापासून तो संघाबाहेर होता. दरम्यान तंदुरुस्तीच्या समस्यांमुळे अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या या मालिकेसाठी संघात नाही. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील ही तीन सामन्यांची टी-20 मालिका दिल्लीत खेळवली जाणार असून, अफगाणिस्तान या मालिकेचे यजमानपद भूषवणार आहे.
अनेक खेळाडू दुखापतीमधून सावरले असून भारतीय संघासाठी ही दिलासा देणारी बाब आहे. या मालिकेच्या माध्यमातून ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करतील. यामध्ये 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती, फिरकी अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर, वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह यांचा समावेश आहे. बीसीसीआयने या तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी 15 सदस्यांच्या संघाची घोषणा केली आहे.
बुमराह श्रीलंकेविरुद्धच्या अलीकडील कसोटी मालिकेलाही मुकला होता, जी भारताने 1-0 अशी जिंकली. सुंदर हा देखील तिन्ही प्रकारांत (फॉर्मेट्स) खेळणारा एक महत्त्वाचा खेळाडू आहे; 'थ्री लायन्स' (इंग्लंड) विरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांदरम्यान झालेल्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे तो श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेला मुकला होता.
India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8— BCCI (@BCCI) September 1, 2026
मागील टी-20 सामन्यांदरम्यान हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडावे लागल्यानंतर, हर्षित राणाचे संघात पुनरागमन झाले आहे. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे त्याला टी-20 विश्वचषक 2026 ला मुकावे लागले होते; त्यातून सावरल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये परतल्याच्या काही काळात त्याला पुन्हा दुखापत झाली होती.
अफगाणिस्तान मालिकेसाठी निवडलेला संघ हा जपानमधील आइची-नागोया येथे या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघासारखाच आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 13 सप्टेंबरपासून सुरू होईल. दुसरा टी-20 सामना 15 सप्टेंबरला खेळवला जाईल, तर तिसरा आणि अंतिम टी-20 सामना 17 सप्टेंबरला होईल. या मालिकेतील सर्व सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवले जातील.
13 सप्टेंबर - पहिला टी-20 - अरुण जेटली स्टेडियम
15 सप्टेंबर - दुसरा टी-20 - अरुण जेटली स्टेडियम
17 सप्टेंबर - तिसरा टी-20 - अरुण जेटली स्टेडियम