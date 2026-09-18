/Explained : लैगिंग छळाला आता माफी नाही... बीसीसीआयचा मोठा निर्णय! वार्षिक सभेत घेण्यात आले 10 महत्त्वाचे निर्णय

10 decisions taken at the BCCI meeting : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) आज वार्षिक 95 वी बैठक पार पडली, या बैठकीचे आयोजन हे मुंबईमधील बीसीसीआयच्या मुख्य कार्यालयामध्ये करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे टीम इंडिया महिला आणि पुरुष संघांबद्दल त्याचबरोबर आगामी आयपीएल 2027 चे मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या सभेत नवीन नियुक्त्यांपासून ते आयपीएलच्या शताब्दी सोहळ्यापर्यंत आणि इतर आर्थिक बाबींपर्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आज झालेल्या या बैठकीचे एक प्रसिद्धीपत्रक शेअर केले आहेत आणि यामध्ये कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
बीसीसीआयने इतर चार महत्त्वाच्या मुद्द्यावर देखील या बैठकीमध्ये चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना मंजुरी दिली. यामध्ये पहिला मुद्दा म्हणजेच पंच आणि सामनाधिकारी यांच्या वेतन वाढीचा मुद्दा. या मुद्द्याला श्रेणींच्या पुनर्वर्गीकरणास एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे, त्याचबरोबर बीसीसीआयने लैगिंग छळ प्रतिबंधक धोरणांतर्गत एक नवीन अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली. बीसीसीआयच्या शताब्दी सोहळ्याची (100 वर्षे साजरी करण्याची) प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा शताब्दी सोहळा डिसेंबर 2027 मध्ये सुरू होऊन 2028 पर्यंत वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमाद्वारे साजरा केला जाईल आणि भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल," असे एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, सर्वसाधारण सभेच्या दोन प्रतिनिधींची आयपीएल नियामक परिषदेवर निवड झाली आहे. पहिले अरुण सिंग धुमिल, तर दुसरे एम. खैरुल जमाल मजुमदार आहेत. हे दोघेही आता आयपीएल नियामक परिषदेचे सदस्य असतील.
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