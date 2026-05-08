/अर्शदीप सिंहच्या Vlogs वर बीसीसीआयने घातली बंदी, आयपीएल दरम्यान व्हिडीओ बनवण्यास दिला नकार

Arshdeep Singh Vlogging IPL 2026 : भारतीय वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) हा बऱ्याचदा व्लॉगिंग करताना दिसतो. या माध्यमातून तो खेळाडूंसोबतचे मजेशीर व्हिडीओ, सामन्यानंतरची मजा मस्ती इत्यादी फॅन्स सोबत शेअर करतो. मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयने अर्शदीप सिंहला व्लॉगिंग करण्यास नकार दिलाय. बीसीसीआयने अर्शदीपला व्लॉगिंग रोखण्यास सांगितलं असून काही दिवसांपासून तो पंजाब किंग्सच्या खेळाडूंसोबत आणि आयपीएल 2026 दरम्यान व्हिडीओ बनवत होता. तसेच हे सर्व सोशल मीडियावर सुद्धा शेअर करत होता. या कारणामुळे संघ आणि स्पर्धेबाबत बाहेर नकारात्मकता निर्माण होत आहे. अर्शदीप सिंहचे काही व्हिडीओ हे वादात अडकले. एका व्हिडिओत तो त्याचाच सह खेळाडू शशांक सिंहच्या कॅचिंगबाबत खिल्ली उडवताना दिसला तर दुसऱ्या व्हिडिओत युजवेंद्र चहल विमानात वेपिंग करताना दिसला होता.
बीसीसीआयने 7 मे रोजी खेळाडूंच्या वागणुकीबाबत एक ऍडव्हायजरी जाहीर केली. यात अनेक गोष्टींचा समावेश होता. या ऍडव्हायजरीनंतर आता अर्शदीप सिंहच्या व्लॉगिंगवर रोख लावण्यात आला आहे. अर्शदीपला सांगण्यात आलंय की आयपीएल स्पर्धेत आता उर्वरित सामन्यादरम्यान कोणताही व्हिडीओ बनवला जाऊ नये. फक्त अर्शदीप सिंहच नाही तर इतर संघातील खेळाडू आणि त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा सांगण्यात आलंय की आयपीएल स्पर्धेचं ठिकाण, तसेच हॉटेल इत्यादीशी निगडित कोणताही कन्टेन्ट सोशल मीडियावर पोस्ट करू नये. जर त्यांना स्पर्धेसंदर्भात काही गोष्टी पोस्ट करायच्या असतील तर त्यांनी स्पर्धा संपल्यावर सोशल मीडियावर पोस्ट कराव्यात.
आयपीएल 2026 स्पर्धेदरम्यान काही नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं समोर आलं आहे. यात राजस्थान रॉयल्सचे मॅनेजर डग आउटमध्ये फोन वापरताना दिसले, तर कर्णधार रियान पराग हा ड्रेसिंग रूममध्ये वेपिंग करताना दिसला होता. तर नुकतंच पंजाब किंग्सचा गोलंदाज यजुवेंद्र चहल याला सुद्धा विमानात संघासोबत असताना वेपिंग करताना पाहण्यात आलं होतं. एवढंच नाही तर काही खेळाडू हे परवानगी शिवाय हॉटेलमधून बाहेर पडल्याची माहिती बीसीसीआयला कळाली आहे. तर काही अनोळखी लोकं हे खेळाडू राहत असलेल्या हॉटेलमध्ये तसेच खेळाडूंच्या टीम बसमध्ये प्रवास करत असल्याचे समोर आले. यामुळे बीसीसीआयचे सचिन देवाजीत सैकिया यांनी सर्व फ्रेंचायझींना बीसीसीआयकडून एक पत्र पाठवलं आहे. यानुसार जर खेळाडूंनी किंवा फ्रेंचायझींनी बीसीसीआयने आयपीएलसाठी घालून दिलेल्या नियमांचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल असं सांगितलं आहे.