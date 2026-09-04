/बीसीसीआयची रोहितवर कारवाई, दोन वर्षाची बंदी! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका देखील खेळणार नाही

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची काल आढावा बैठक पार पडली, पण ती वरिष्ठ पुरुष संघाची बैठक पार पडली. आता बीसीसीआयने एक मोठा निर्णय घेतला आहे, अंडर 19 संघामधील खेळाडूवर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे. बीसीसीआयचे त्याचबरोबर आयसीसीचे अनेक कडक नियमांच्या अंतर्गत खेळाडूंना खेळावे लागते. एखाद्या खेळाडूने त्याची वैयक्तिक माहिती असो किंवा मॅच फिक्सिंगचे प्रकरण त्याचबरोबर मैदानावरील खेळाडूंच्या गैरवर्तनाबद्दल बीसीसीआय आणि आयसीसी खेळाडूंवर कारवाई करते. आता अंडर 19 संघामधील बंगालचा लेग-स्पिनर रोहित यादववर बीसीसीआयने का कारवाई केली आणि त्याच्यावर का बंदी घातली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
बंगालचा लेग-स्पिनर रोहित यादववर या खेळाडूने बीसीसीआयला वयाबद्दल खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी त्याच्यावर दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. भारताचा अंडर 19 संघ हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका खेळणार आहे या संघामध्ये रोहित यादवची अंडर 19 संघामध्ये निवड झाली होती. आता त्याला संघामधून काढण्यात आले आहे आणि त्याने मागील काही सामन्यामध्ये प्रभावी कामगिरी केली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये राहणारा रोहित यादव याला जुलै महिन्यामध्ये झालेल्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर तो भारतासाठी खेळला होता. यावेळी त्याने संघासाठी सहा विकेट्स घेतले होते, अंतिम कसोटी सामन्यात संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
CAB Bars 65 Cricketers Over Alleged Age Fraud— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) September 4, 2026
The Cricket Association of Bengal has barred 65 cricketers following allegations of age-related fraud, in a move that has sent shockwaves through Bengal’s cricketing circles. The list includes current India U19 international… pic.twitter.com/ssb3qIQapg
श्रीलंका दौऱ्यादरम्यान कागदपत्रांच्या पडताळणीत त्याच्या वयात तफावत आढळून आली. रोहितकडे तीन वेगवेगळी जन्म प्रमाणपत्रे असल्याचे आढळले, ज्यामध्ये जन्मवर्षे 2007, 2009 आणि 2010 अशी होती. इतकेच नाही, तर त्याच्या आधार नोंदींमध्येही वेगवेगळी जन्मवर्षे आढळली. क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) कडे त्याच्या जन्मवर्षाची नोंद 2007 अशी होती, तर आधार नोंदी 2017 आणि 2020 मध्ये अद्ययावत करून 2006 आणि 2021 मध्ये 2009 अशा करण्यात आल्या होत्या. या तफावतींमुळे, तो वयोगट क्रिकेट खेळण्यास अपात्र ठरला.
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या गैरवर्तनामुळे सीएबीने रोहितला आपल्या ज्युनियर संघांमधून आधीच निलंबित केले होते आणि नंतर बीसीसीआयला कळवले होते. आता बोर्डाने त्याच्यावर दोन वर्षांसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यावरही बंदी घातली असून, सर्व संलग्न राज्य क्रिकेट संघटनांनाही याची माहिती दिली आहे. रोहित यादव याच्यावर कारवाईची बातमी बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिली, यावेळी ते म्हणाले की त्याच्यावर दोन वर्षाची बंदी घालण्यात आली आहे. या महिन्याच्या शेवटी अंडर 19 टीम इंडियाच्या मालिका खेळवल्या जाणार आहेत. राजकोट आणि अहमदाबाद येथे ऑस्ट्रेलियाच्या अंडर 19 वर्षाखालील संघाविरुद्ध होणाऱ्या भारताच्या एकदिवसीय आणि मल्टी डे सामने खेळवले जाणार आहेत.