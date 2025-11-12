BCCI चा मोठा निर्णय! एकाच मालिकेत खेळणार भारताच्या दोन टीम्स, कधी, कुठे जाणून घ्या

BCCI announced India A U19 and India B U19 squads: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) 17 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या त्रिकोणी मालिकेसाठी (U19 Triangular Series) टीम इंडिया अंडर-19चा स्क्वॉड जाहीर केला आहे. या मालिकेचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे या स्पर्धेत एकाच वेळी भारताच्या दोन टीम्स मैदानात उतरतील. या मालिकेचा अंतिम सामना 30 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. दरम्यान, 14 नोव्हेंबरपासून भारतीय वरिष्ठ क्रिकेट संघ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 2 सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. त्याचवेळी कतारच्या दोहा शहरात ACC Men’s Asia Cup Rising Stars 2025 स्पर्धेलाही सुरुवात होणार आहे. या व्यस्त शेड्यूलच्या दरम्यान आणखी एक महत्त्वाची मालिका होणार असून, त्यात भारताच्या दोन अंडर-19 टीम्स सहभागी होतील.
या त्रिकोणी मालिकेत अफगाणिस्तान अंडर-19, भारत अंडर-19 ए, आणि भारत अंडर-19 बी या तीन टीम्सचा सहभाग असेल. बीसीसीआयच्या ज्युनियर सिलेक्शन कमिटीने दोन्ही भारतीय टीम्सचा स्क्वॉड अधिकृतपणे जाहीर केला आहे.
ही ट्राय सीरीज 17 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. स्पर्धेचा फॉर्मॅट डबल राउंड-रॉबिन असेल, म्हणजे प्रत्येक टीम चार सामने खेळेल. त्यानंतर टॉप दोन टीम्समध्ये अंतिम सामना खेळला जाईल. फाइनल 30 नोव्हेंबर रोजी होईल. सर्व सामने बेंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मैदानावर पार पडतील. भारत अंडर-19 ए टीमचं नेतृत्व विहान मल्होत्रा करणार आहे, तर भारत अंडर-19 बी टीमचा कर्णधार एरोन जॉर्ज असेल.
यानंतर 30 नोव्हेंबरला अंतिम सामना खेळला जाईल.
NEWS
India A U19 and India B U19 squads for U19 Triangular Series announced.
The triangular series will be played at the BCCI COE from November 17 to 30, with Afghanistan U19 as the third participating team.
Details @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/ELqwaNcVKX pic.twitter.com/KnTwAdeu7E
— BCCI (@BCCI) November 11, 2025
विहान मल्होत्रा (कर्णधार), अभिज्ञान कुंडू (उपकर्णधार), वाफी कच्छी, वंश आचार्य, विनीत वी.के., लक्ष्य रायचंदानी, ए. रापोल (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, अनमोलजीत सिंह, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, आशुतोष महिदा, आदित्य रावत, मोहम्मद मलिक.
एरोन जॉर्ज (कर्णधार), वेदांत त्रिवेदी (उपकर्णधार), युवराज गोहिल, मौल्यराजसिंह चावडा, राहुल कुमार, हरवंश सिंह (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, बी.के. किशोर, नमन पुष्पक, हेमचुदेशन जे., उधव मोहन, ईशान सूद, डी. दीपेश, रोहित कुमार दास.
प्र.1: या ट्राय सीरीजमध्ये कोणत्या टीम्स सहभागी आहेत?
उ.1: या मालिकेत तीन टीम्स सहभागी आहेत, भारत अंडर-19 ए, भारत अंडर-19 बी, आणि अफगाणिस्तान अंडर-19 टीम.
प्र.2: ही मालिका कधीपासून सुरू होणार आहे?
उ.2: ट्राय सीरीजची सुरुवात 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी होईल, तर अंतिम सामना 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी खेळला जाईल.
प्र.3: सामन्यांचं आयोजन कुठे होणार आहे?
उ.3: सर्व सामने बेंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (COE) मैदानावर खेळले जाणार आहेत.