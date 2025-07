Rishabh Pant Injury: BCCI ने ऋषभ पंतच्या दुखापतीबद्दल दिलं अधिकृत अपडेट, म्हणाले.." त्याला रुग्णालयात स्कॅन...

BCCI official Statement on Rishabh Pant Injury: भारत-इंग्लंड कसोटी मालिकेतील चौथ्या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. उपकर्णधार ऋषभ पंत फलंदाजी करत असताना गंभीररीत्या जखमी झाला असून त्याला तात्काळ ऍम्ब्युलन्सने रुग्णालयात स्कॅनसाठी नेण्यात आलं. पंत ४८ चेंडूत ३७ धावा काढल्यानंतर रिटायर हर्ट झाला. क्रिस वोक्सच्या चेंडूवर स्वीप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करताना टीम इंडियाचा उपकर्णधार जखमी झाला. बीसीसीआयने त्याच्या दुखापतीवर अधिकृत अपडेट जाहीर केलं आहे.

खेळाच्या 68व्या षटकात पंतने क्रिस वोक्सच्या फुलटॉस चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण तो शॉट पूर्णपणे चुकला आणि चेंडू थेट त्याच्या उजव्या पायाच्या बुटावर आदळला. लगेचच पंत वेदनेने विव्हळत पडला, आणि मैदानात फिजिओ दाखल झाला. पंतने बूट काढला तेव्हा पायातून हलकंसं रक्त येताना दिसलं आणि काही वेळातच सूजही दिसून आली. त्याला चालता येत नव्हतं, म्हणून ऍम्ब्युलन्स मैदानात बोलावून त्याला बाहेर नेण्यात आलं.

BCCI कडून ऋषभ पंतच्या दुखापतीवर निवेदन जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यात म्हटलं आहे, “मँचेस्टर कसोटीत पहिल्या दिवशी फलंदाजी करत असताना ऋषभ पंतच्या उजव्या पायाला दुखापत झाली. त्याला पुढील तपासणीसाठी स्कॅनसाठी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं आहे. बीसीसीआयची वैद्यकीय टीम त्याच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे.”

Rishabh Pant was hit on his right foot while batting on Day 1 of the Manchester Test.

He was taken for scans from the stadium.

The BCCI Medical Team is monitoring his progress.

