IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं कव्हरेज करणाऱ्या बीसीसीआयच्या ब्रॉडकास्टर इंजिनिअरचा मुंबईतील एका हॉटेल रूममध्ये मृतदेह सापडला. 29  मार्च रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स सामना पार पडल्यानंतर ही घटना घडली. 

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 05:19 PM IST
IPL दरम्यान हॉटेल रूममधून मिळाला BCCI च्या ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरचा मृतदेह, नेमकं काय घडलं?
Photo Credit - Google Gemini

IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु होऊन अवघे चार दिवस झाले असतानाच एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील ट्रायडेंट हॉटेलमधून बीसीसीआयच्या (BCCI) ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरचा मृतदेह सापडला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. हा मृत व्यक्ती बीसीसीआयमध्ये ब्रॉडकास्ट इंजिनिअर म्हणून काम करत होता आणि सध्या सुरु असलेल्या आयपीएल कव्हरेजची जबाबदारी सांभाळत होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मृत व्यक्तीच नावं इयान विलियम्स लँगफोर्ड असं असून 24 मार्च पासून तो या हॉटेल रूममध्ये राहत होता. 

मुंबई इंडियन्सचा सामना कव्हर करून परतले : 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयपीएल सामन्यात बीसीसीआय सोबत ब्रॉडकास्ट इंजिनिअर म्हणून काम करणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकाचा मुंबईच्या ट्रायडंट हॉटेलमधून मृतदेह सापडला. त्याचं वय 76 वर्ष असून तो 29 मार्च रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर हॉटेल रूममधून बाहेर आले. एक दिवसानंतर म्हणजेच 30 मार्च रोजी जेव्हा रिसेप्शनिस्टने त्यांच्या रूमवर फोन लावण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने हॉटेल स्टाफ त्यांना पाहण्यासाठी रूम जवळ गेले. 

हॉटेलमधून सापडला मृतदेह : 

हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांना आतून कोणतंही उत्तर मिळत नसल्याने त्यांनी खूपवेळ वाट पाहून मग मास्टर चावीने हॉटेल रूम उघडला. तेव्हा सदर व्यक्ती ही लादीवर पडलेली पाहायला मिळाली. हॉटेलच्या डॉक्टरांना सूचना देण्यात आली आणि ते तेथे हजार झाले, तपासणी केल्यावर त्यांनी इयानला मृत घोषित केलं. मरीन ड्राइव्ह पोलीस स्थानकात आकस्मित मृत्यूची घटना नोंदवण्यात आली असून यासंबंधित पुढील चौकशी सुरु आहे. 

आयपीएल च्या 19 व्या सीजनला सुरुवात : 

आयपीएल 2026 च्या सीजनला सुरुवात झाली असून यात एकूण 70 सामने खेळवले जाणार आहेत. यापैकी तीन सामने खेळवण्यात आले असून 28 मार्च पासून या सामन्यांना सुरुवात झाली आहे. पहिल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने सनरायजर्स हैदराबादचा पराभव केला होता. दुसऱ्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने कोलकाता नाईट रायडर्सचा पराभव केला, तर तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपरकिंग्सचा पराभव केला. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

