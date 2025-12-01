English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विराट आणि रोहितच्या जबरदस्त परफॉर्मन्सनंतर BCCI ने बोलावली तातडीची बैठक, गंभीर-आगरकरही राहणार उपस्थित

IND VS SA ODI : रविवारी भारतने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात १७ धावांनी विजय मिळवला. या विजयात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा मोठा वाटा होता. आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयने तातडीची बैठक बोलावली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 1, 2025, 04:12 PM IST
IND VS SA ODI : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात तीन सामन्यांची टेस्ट सीरिज सुरु असून यातील रांची येथे झालेला पहिला सामना टीम इंडियाने (Team India) 17 धावांनी जिंकला आहे. त्यामुळे टीम इंडिया सध्या सीरिजमध्ये 1-0 ने आघडीवर आहे. हा सामना जिंकण्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोन दिग्गज खेळाडूंनी महत्वाचे योगदान दिले. आता टीम इंडियाचा पुढील वनडे सामना हा 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी रिपोर्ट्सनुसार बीसीसीआयने एक तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत हेड कोच गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमिटीचे चेअरमन अजित आगरकर यांसह बीसीसीआयचे काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील. काही महत्त्वाच्या बाबी तातडीने सोडवण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. 

स्पोर्टस्टारमधील वृत्तानुसार, बीसीसीआयने बोलावलेल्या बैठकीत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया, संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंग भाटिया, हेड कोच गौतम गंभीर आणि राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. नवनियुक्त बीसीसीआय अध्यक्ष मिथुन मन्हास उपस्थित राहणार की नाही हे रिपोर्टमध्ये स्पष्ट झालेले नाही. सामन्याच्या दिवशी होणारी बैठक नियोजित असल्याने, कोहली, रोहित आणि इतर वरिष्ठ खेळाडूंना बोलावले जाण्याची शक्यता खूपच कमी दिसते.

रिपोर्टमध्ये बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा हवाला करून दावा करण्यात आला आहे की, 'संघातील निवड सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच दीर्घकाळातील विकास तसेच एकूण संघ कामगिरी लक्षात घेऊन ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे'. 

बैठकीचा नेमका हेतू काय?

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात काही दिवसांपूर्वीच टेस्ट सीरिज खेळवण्यात आली होती ज्यात टीम इंडियाचा दारुण पराभव झाला होता. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या मैदानावर झालेल्या टेस्ट सीरिजमधील पराभवादरम्यान भारतीय संघात आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा या बैठकीचा हेतू आहे. गंभीर आणि आगरकर दोघेही बैठकीत उपस्थित असल्याने, व्यवस्थापनाच्या काही पैलूंवर स्पष्टता मिळवण्याचा आणि त्यानुसार भविष्यातील पावले उचलण्याचा भारतीय क्रिकेट बोर्डाचा मानस आहे.

'घरगुती टेस्ट सीरिजमध्ये, मैदानावर आणि मैदानाबाहेर गोंधळात टाकणाऱ्या डावपेचांची उदाहरणे समोर आली आहेत. आम्हाला स्पष्टता आणि भविष्यातील नियोजन हवे आहे, विशेषतः पुढील टेस्ट सीरिज आठ महिन्यांवर असताना,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. 'पुढील वर्षी होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपचे रक्षण करण्यासाठी भारत फेव्हरिट असेल आणि त्यानंतर होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपसाठीही भारत प्रबळ दावेदार असेल. म्हणून आम्हाला हे प्रश्न लवकर सोडवायचे आहेत', असे अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले.

सदर परिस्थितीमुळे व्यवस्थापन आणि विराट कोहली, रोहित शर्मा सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंमधील संभाव्य संवादातील दरी दिसून येते. कोहलीने त्याची टेस्ट निवृत्ती मागे घ्यावी अशी बीसीसीआयची इच्छा असल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या, परंतु रविवारी रांची वनडे सामन्यानंतर विराटने निवृत्तीतून यु-टर्नची शक्यता फेटाळून लावली. 

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोन्ही दिग्गज क्रिकेटर्सनी वर्ल्ड कप 2024 च्या विजयानंतर टी 20 फॉरमॅटमधून तर इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी  मे  2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून अचानकपणे निवृत्ती जाहीर केली. या निवृत्तीनंतर आता हे दोन्ही दिग्गज फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. 

FAQ  : 

बीसीसीआयने तातडीची बैठक कशासाठी बोलावली आहे?
बीसीसीआयने तातडीची बैठक घरच्या मैदानावर झालेल्या टेस्ट सीरिजमधील पराभवादरम्यान भारतीय संघात आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी बोलावली आहे.

बैठकीत कोण कोण उपस्थित राहणार आहे?
बैठकीत हेड कोच गौतम गंभीर, सिलेक्शन कमिटीचे चेअरमन अजित आगरकर, बीसीसीआआईचे सचिव देवजित सैकिया आणि संयुक्त सचिव प्रभातेज सिंग भाटिया उपस्थित राहणार आहेत.

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोन दिग्गज खेळाडूंना बैठकीत बोलावले जाणार आहे का?
नाही, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोन दिग्गज खेळाडूंना बैठकीत बोलावले जाणार नाही.

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

