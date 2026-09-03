कर्णधार शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यरला BCCI ने बोलावलं, द्यावी लागणार 'या' प्रश्नांची उत्तर

BCCI Called Shreyas Iyer And Shubman Gill : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड म्हणजेच बीसीसीआयने गुरुवारी मुंबईत एका हायप्रोफाईल बैठकीचं आयोजन केलं आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार यात बीसीसीआयचे पदाधिकारी, टीम इंडियाचा हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांसहित टेस्ट आणि वनडे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल तसेच टी२० संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हे सुद्धा हजर असणार आहेत. सेंटर ऑफ एक्सीलेंसचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण सुद्धा या बैठकीचा भाग असतील. याबैठकीचा औपचारिक एजेंडा घोषित केला नसला तरी बीसीसीआय मागील काही दिवसात झालेल्या इंग्लंड, आयर्लंड आणि श्रीलंका सीरिजमध्ये टीम इंडियाच्या परफॉर्मन्सचा रिव्ह्यू घेणार असल्याचं बोललं जातं आहे.
बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी ही बैठक बोलावली असून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही बैठक होईल. याशिवाय टेस्ट आणि वनडे कर्णधार शुभमन गिल आणि टी20 कर्णधार श्रेयस अय्यर सुद्धा ऑनलाईन माध्यमातून या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. बोर्डाला पुढची रणनीती ठरवायची असून वनडे वर्ल्ड कप 2027 च्या योजनेबाबत सुद्धा चर्चा करायची आहे. बीसीसीआयच्या अवर्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठीक आधी ही बैठक होणार असल्याने या बैठकीला विशेष महत्व आहे. या बैठकीत जे ही मोठे आणि कठोर निर्णय घेतले जातील. मान्यतेसाठी त्या बीसीसीआयच्या आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) जनरल बॉडीसमोर मांडल्या जाऊ शकतात.
रिव्ह्यू मिटींगच्या केंद्रसाठी भारताचा काही दिवसांपूर्वी झालेला आयर्लंड आणि इंग्लंड दौरा असणार आहे. जिथे टीम इंडियाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन असून सुद्धा भारतीय संघ हा आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये सामने जिंकू शकला नाही. बीसीसीआयने या दौऱ्यानंतर संघाच्या प्रदर्शनावर रिव्ह्यू करण्याचं ठरवलं होतं.
मागच्या काही दिवसांपासून मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकरचा कार्यकाळ आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मणला भारतीय संघासोबत 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' सारखी मोठी जबाबदारी सोपवण्यात येणार याबाबत चर्चा होती. आतापर्यंत बीसीसीआय अजित आगरकर किंवा व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांपैकी कोणीही या प्रकरणावर अधिकृत विधान केलेले नाही परंतु या बैठकीनंतर या महत्त्वाच्या पदांबाबत स्पष्टता येऊ शकते.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात आगामी काळात 5 टी20, 5 वनडे आणि 2 टेस्ट सामने खेळवले जाणार आहेत. तेव्हा ही सीरिज डोळ्यासमोर ठेऊन रणनीती आखली जाईल. याव्यतिरिक्त अनुभवी क्रिकेटपटू सध्याच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप सायकलमधील भारताच्या स्थानावर आणि संघाची कामगिरी सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय उपाययोजनांवर चर्चा करतील.