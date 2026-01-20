2027 वर्ल्ड कपपूर्वी रोहित आणि विराटचं डिमोशन होणार? BCCI पगारात करू शकते कपात

BCCI Central Contract : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लवकरच एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. हा निर्णय रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) पगारातील कपाता संदर्भात असून बीसीसीआय या दोन दिग्गजांसोबत त्यांचे A+ कॅटेगरीत सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट संपवू शकतात. काहीवेळापूर्वी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सुद्धा काही अशाच प्रकारचं पाऊल उचललं होतं आणि टॉप कॅटेगरीत खेळाडूला बाहेर केलं होतं.
एएनआयच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, बीसीसीआयच्या नव्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. बीसीसीआय A+कॅटेगरी संपुष्टात आणण्यासोबतच विराट आणि रोहितला बी कॅटेगरीमध्ये ठेऊ शकते. असं झालं तर 2027 वर्ल्ड कपपूर्वी हे रोहित आणि विराटचं डिमोशन ठरेल. सध्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोन दिग्गज फलंदाज बीसीसीआयच्या A+ कॅटेगरीचा भाग आहेत. त्यांना बीसीसीआयकडून यासाठी 7 कोटी रुपये मिळत आहेत. तर सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये B कॅटेगरीचा भाग असलेल्या लोकांना 3 कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाते. येत्या काही दिवसात बीसीसीआय नवीन वर्षासाठी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टची घोषणा करेल मात्र यात रोहित आणि विराटचं डिमोशन झाल्यास पूर्वीच्या तुलनेत 4 कोटी रुपयांचं नुकसान होऊ शकतो.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. दोन्ही फलंदाजांनी टी20 वर्ल्ड कप 2024 नंतर टी 20 फॉरमॅटमधून तर मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेट फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. दोघे आता फक्त एका फॉरमॅटमध्ये खेळत असल्याने त्यांचं बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये या A+ ग्रेडवरून B ग्रेड कॅटेगरीमध्ये डिमोशन होऊ शकतं. अद्याप बीसीसीआयने 2026-27 च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टची घोषणा केलेली नाही.
A+ ग्रेड (7 कोटी रुपये) : विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा.
A ग्रेड (5 कोटी रुपये) : मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी आणि ऋषभ पंत.
B ग्रेड (3 कोटी रुपये) : सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल आणि श्रेयस अय्यर.
C ग्रेड (1 कोटी रुपये) : वरुण चक्रवर्ती, संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड , आकाश दीप, सरफराज खान, तिलक वर्मा, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल और शिवम दुबे.