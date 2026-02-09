BCCI Central Contracts: बीसीसीआयकडून वार्षिक करार जाहीर, रोहित- विराटचं डिमोशन, पगारातही मोठी कपात!

BCCI central Contract: बीसीसीआयने 2025-26 हंगामासाठी पुरुष आणि महिला संघातील खेळाडूंच्या वार्षिक कराराची यादी जाहीर केली आहे. यात एकूण 30 पुरुष आणि 21 महिला खेळाडूंचा समावेश आहे. हा करार खेळाडूंच्या कामगिरीवर आधारित असून, त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागण्यात आलंय. यापूर्वी असलेली 'ए प्लस' श्रेणी आता काढून टाकण्यात आलीय. त्यामुळे 'ए' श्रेणी ही आता सर्वोच्च श्रेणी झालीय. बीसीसीआयच्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरुन ही घोषणा करण्यात आलीय.
यंदाच्या करारात मोठा बदल म्हणजे 'ए प्लस' श्रेणी पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यात आलीय. यापूर्वी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यासारखे दिग्गज खेळाडू या श्रेणीत होते. आता 'ए', 'बी' आणि 'सी' अशा तीनच श्रेण्या आहेत. हे बदल खेळाडूंच्या फॉर्म, निवृत्ती आणि संघातील भूमिकेवर आधारित आहेत. पुरुष संघासाठी 30 खेळाडू निवडले गेले असून, महिला संघासाठी 21 खेळाडू आहेत.
माजी कर्णधार रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना 'ए प्लस' श्रेणीतून 'बी' श्रेणीत ढकलण्यात आलंय. हे दोघेही कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाले आहेत आणि फक्त वनडे फॉर्मेटमध्ये सक्रिय आहेत. त्यामुळे त्यांच्या श्रेणीत बदल करण्यात आला. हे बदल त्यांच्या अलीकडील कामगिरी आणि संघातील योगदानावर आधारित आहेत. असे असले तरीही ते संघातील महत्त्वाचे सदस्य आहेत.
आता 'ए' ही सर्वोच्च श्रेणी असून, यात शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा या तीन खेळाडूंचा समावेश आहे. हे खेळाडू संघातील मुख्य आधारस्तंभ आहेत. गिल फलंदाज, बुमराह गोलंदाज आणि जडेजा अष्टपैलू म्हणून ओळखले जातात. ही श्रेणी त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचे फळ आहे.
'बी' श्रेणीत रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, वॉशिंग्टन सुंदर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जयस्वाल आणि श्रेयस अय्यर असे 11 खेळाडू आहेत. 'सी' श्रेणीत अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सॅमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवी बिश्नोई आणि रुतुराज गायकवाड असे 16 खेळाडू आहेत.
महिला संघासाठीही 'ए', 'बी' आणि 'सी' श्रेण्या आहेत. 'ए' श्रेणीत हरमनप्रीत कौर, स्मृती मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि दीप्ती शर्मा या चार खेळाडू आहेत. 'बी' श्रेणीत रेणुका ठाकूर, शेफाली वर्मा, रिचा घोष आणि स्नेहा राणा या चार आहेत. 'सी' श्रेणीत यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, काश्वी गौतम आणि इतर 13 उदयोन्मुख खेळाडू आहेत.