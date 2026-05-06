English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
  • IPL 2026 फायनल बंगळुरूत नाही तर अहमदाबादमध्ये होणार! BCCI ने स्पष्ट केलं ठिकाण बदलण्याचं कारण

IPL 2026 फायनल बंगळुरूत नाही तर अहमदाबादमध्ये होणार! BCCI ने स्पष्ट केलं ठिकाण बदलण्याचं कारण

IPL 2026 Playoff Schedule : बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफ सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केलं असून यानुसार यंदा आयपीएलचा फायनल सामना हा गतविजेत्या आरसीबी संघाचं होम ग्राउंड असलेल्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर नाही तर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: May 6, 2026, 03:08 PM IST
IPL 2026 फायनल बंगळुरूत नाही तर अहमदाबादमध्ये होणार! BCCI ने स्पष्ट केलं ठिकाण बदलण्याचं कारण
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Playoff Schedule : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने इंडियन प्रीमियर लीगच्या प्लेऑफ सामन्यांचे वेळापत्रक बुधवारी जाहीर केलं आहे. यात बीसीसीआयने आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्याचं ठिकाण बदलण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं तसेच त्यामागील कारण सुद्धा सांगितलं. इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या सीजनचा उदघाटन सामना आणि अंतिम सामना हा गट विजेत्या संघाच्या होमग्राउंडवर केला जातो. त्याप्रमाणे आयपीएल 2026 चा विजेता संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचं होम ग्राउंड असलेल्या एम चिन्नस्वामी स्टेडीयमवर आयपीएल 2026 चा फायनल सामना होणार होता. मात्र बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या प्लेऑफ सामन्यांच्या वेळापत्रकानुसार यंदा हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आयोजित केला जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफचं वेळापत्रक : 

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनच्या प्लेऑफ सामान्यांचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे.  त्यानुसार 26 मे रोजी क्वालिफायर 1 चा सामना हा धर्मशाला स्टेडियमवर पार पडेल. 27 मे रोजी पहिला एलिमिनिटर सामना हा न्यू चंदिगडच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होईल. तर दुसरा क्वालिफायर सामना हा 29 मे रोजी न्यू चंदिगडच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होईल. तर आयपीएल 2026 चा फायनल सामना हा 31 मे रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होईल. 

हेही वाचा : आंध्र प्रदेशात 3 खेळाडूंना जबरदस्ती ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आलं, कारण ऐकून राग येईल

 

का बदलण्यात आलं फायनलचं ठिकाण?

आयपीएल 2026 चा फायनल सामना हा गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचं होम ग्राउंड असलेल्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर होणं अपेक्षित होतं. मात्र बीसीसीआयने हे ठिकाण बदललं असून त्यानुसार आता अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना रंगणार आहे. याच कारण स्पष्ट करताना बीसीसीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले की, काही ऑपेरेशनल आणि लॉजिस्टिकल बाबींमुळे आयपीएल 2026 च्या प्लेऑफ सामन्यांसाठी तीन ठिकाणं निश्चित करण्यात आलेली आहेत. योजनेनुसार फायनल सामना बंगळूरुमध्ये आयोजित होणार होता. मात्र स्थानिक संघटना आणि प्रशासनाकडून आलेल्या काही अटी, ज्या बीसीसीआयच्या स्थापित मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांच्या कक्षेबाहेर होत्या, त्यामुळे सामन्याचे ठिकाण बदलण्यात आलं असून दुसऱ्या ठिकाणी निश्चित करण्यात आलं आहे.

 एएनआयने मंगळवारी दिलेल्या माहितीनुसार, बंगळूरमधील राजकीय मुद्दे, विशेषतः आमदारकीच्या तिकिटांशी संबंधित मुद्द्यांमुळे, बीसीसीआयला चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना आयोजित करण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. ज्यामुळे बीसीसीआयने फायनल सामन्याचं ठिकाण बदलण्याचं निर्णय घेतला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026Cricket Newsmarathi newsbcciahamdabad

इतर बातम्या

इंडिया आघाडीला पहिला झटका! काँग्रेसने आघाडी तोडली, विजयच्या...

भारत