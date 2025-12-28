हेड कोच गौतम गंभीरची नोकरी जाणार? BCCI चा मोठा खुलासा, समोर आली अपडेट

Gautam Gambhir BCCI : भारतीय क्रिकेट संघाचा हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हा सध्या चर्चेत आहे. टीम इंडियाच्या (Team India) टेस्ट क्रिकेटमधील खराब प्रदर्शनानंतर गंभीरवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. दक्षिण आफ्रिकेने भारताला दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये 2-0 ने हरवलं आणि क्लीन स्वीप दिलं. अशातच एक मीडिया रिपोर्ट्समधून माहिती समोर आली होती की, ज्यात सांगण्यात आलं की, बीसीसीआयने अनौपचारिकपणे व्हीव्हीएस लक्ष्मण सोबत भारतीय टेस्ट संघाचा हेड कोच बनण्याबाबत बोलले आहेत.
त्या रिपोर्ट्समध्ये असं देखील म्हणण्यात आलं की, व्हीव्हीएस लक्ष्मणने स्वतः ही ऑफर नाकारली आहे. तो बंगळुरूमधील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये हेड ऑफ क्रिकेट असण्यात खुश आहेत. पण अजून एक गोष्ट समोर आलीये की बीसीसीआयने व्हीव्हीएस लक्ष्मण सोबत कोणत्याही प्रकारचा संपर्क केलेला नाही. तसेच त्याला गौतम गंभीरवर पूर्णपणे विश्वास आहे.
एनडीटीव्हीच्या ताज्या रिपोर्टनुसार, बीसीसीआयने भारतीय संघाच्या नेतृत्वात बदल करण्याच्या बातमीचे खंडन करत आहेत. बोर्डाच्या सिनिअर अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीची पुष्टी केलीये की गौतम गंभीर हे बोर्डाची चॉईस असतील आणि त्याच्या पदावर कॉन्ट्रॅक्ट संपेपर्यंत राहतील. वर्ल्ड कप 2027 पर्यंत गौतम गंभीरचं बीसीसीआयशी कॉन्ट्रॅक्ट आहे.
अधिकाऱ्याने म्हटले की, 'आम्ही व्हीव्हीएस लक्ष्मणशी औपचारिक किंवा अनौपचारिकरित्या बोललो नाही. बीसीसीआयला गौतम गंभीरवर पूर्ण विश्वास आहे आणि या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही'. गौतम गंभीर हेड कोच असताना टीम इंडियाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकला आहे. व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली आहे. मात्र रेड बॉलच्या क्रिकेटमध्ये भारताची कामगिरी चिंतेचा विषय आहे.
बीसीसीआयसह गंभीरचा करार 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत आहे, पण टी20 वर्ल्ड कपच्या परफॉर्मन्सनुसार या करारावर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. अशी शक्यता आहे की बीसीसीआयच्या गॅलरीमध्ये अजूनही यावर ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही की, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 च्या सायकलमधील बाकीचे 9 टेस्ट सामन्यांसाठी गंभीर योग्य व्यक्ती आहेत का.