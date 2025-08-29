English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup मधून मिळालेला एकही रुपया BCCI घेत नाही, मग ते पैसे कोणाला दिले जातात?

आशिया कप 2025 ला पुढील महिन्यापासून सुरुवात होणार आहे. ही स्पर्धा यूएईच्या दुबई आणि अबुदाबी या दोन शहरांमध्ये खेळवण्यात येणार असून सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर हे सामने लाईव्ह पाहता येणार आहेत.

पूजा पवार | Updated: Aug 29, 2025, 05:00 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत खेळवली जाणार आहे. यंदा या स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडे असले तरी ही स्पर्धा यूएईमधील अबुदाबी आणि दुबईत खेळवली जाईल. भारताने आतापर्यंत जवळपास 8 वेळा आशिया कप जिंकला आहे. यंदाच्या आशिया कपमध्ये (Asia Cup 2025) सुद्धा टीम इंडिया विजेतेपदासाठीचा प्रबळ दावेदार आहे. पण हे खूप कमी जणांना ठाऊक असेल की बीसीसीआय (BCCI) हा आशिया कपमधून येणारे पैसे कधीच स्वतःकडे ठेवत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत बीसीसीआयने आशिया कपकडून एक पैसा देखील घेतलेला नाही. मग चाहत्यांना असा प्रश्न पडतो की आशिया कपमधून बीसीसीआय त्यांच्या वाटणीचे पैसे का घेत नाही आणि हे पैसे मग कोणाला दिले जातात? तेव्हा याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात. 

आकाश चोप्राने केला खुलासा : 

माजी क्रिकेटपटू आणि कॉमेंटेटर आकाश चोप्राने 2023 मध्ये त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर खुलासा केला होता. त्याने खुलासा केला होता की, जेव्हापासून आशिया कप खेळवायला सुरुवात झाली, तेव्हापासून या स्पर्धेचे उत्पन्न हे ब्रॉडकास्टमधून येते. मात्र बीसीसीआय यातील एकही रुपया घेत नाही. आकाश चोप्राने सांगितले की बीसीसीआय आशिया क्रिकेट परिषदेचे पैसे घेत नाही. 

एसीसीकडून दिले जाणारे पैसे जातात कोणाकडे? 

रिपोर्ट्सनुसार आशिया कपमधून बीसीसीआयच्या वाटेल काही रक्कम येते तेव्हा ती रक्कम एसीसीला दिली जाते. परिणामी ज्या देशात क्रिकेटच्या विकासासाठी निधीची गरज असेल अशा ठिकाणी ती रक्कम वापरता येईल. बीसीसीआय आशिया कपमधून पैसे घेत नाही असं आकाश चोप्राने सांगितले. आकाशने म्हटले की, बीसीसीआयला छोटी रक्कम नको असते. त्यांच्याकडे आधीच भरपूर पैसे आहेत. बीसीसीआय क्रिकेट विश्वातील श्रीमंत बोर्डांपैकी एक आहे. पण बऱ्याच देशांमधील क्रिकेट बोर्डांकडे तेवढे पैसे आणि सुविधा नसतात. श्रीलंका आणि पाकिस्तान सह आशिया कपमध्ये सहभाग घेणारे सर्व देश हे त्या देशांना मिळालेले पैसे घेतात.  

हेही वाचा : आशिया कपच्या प्रोमोमुळे निर्माण झाला वाद, असं यात नेमकं काय? फॅन्सने बहिष्कार टाकण्याची दिली धमकी

आशिया कपमध्ये भारताचे सामने कधी? 

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ :  

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.

स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग

FAQ : 

आशिया कपमधून मिळणारे पैसे कोणाला दिले जातात?

आशिया कपमधून बीसीसीआयच्या वाट्याला येणारी रक्कम एसीसीला दिली जाते. ही रक्कम नंतर त्या देशांना दिली जाते जिथे क्रिकेटच्या विकासासाठी निधीची गरज आहे, जसे की श्रीलंका, पाकिस्तान आणि इतर सहभागी देश.

आशिया कप 2025 कोणत्या फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार आहे?

आशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार आहे.

आशिया कपमधील इतर सहभागी देश कोणते आहेत?

आशिया कपमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांमध्ये भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, आणि इतर आशियाई देशांचा समावेश आहे. यामध्ये यूएई आणि ओमान यांच्याविरुद्ध भारताचे सामने निश्चित झाले आहेत.

Asia Cup 2025Cricket Newsbcciteam india

